3 hakemimizde koronavirüs çıktı

Konuyla ilgili TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Bir Üst Klasman hakemimizin 09.12.2020 Çarşamba ve iki Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 10.12.2020 Perşembe günleri yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.
Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir” ifadelerin kullanıldı.
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