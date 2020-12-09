  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Aralık 2020 Çarşamba 18:57
  • |
  • Son Güncelleme:

3 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi

3 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, TFF 1. Lig'den 3 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, TFF 1. Lig'den 3 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Eskişehirspor'dan Tolga Yakut, Tuzlaspor'dan da Erdem Özgenç ve Ahmet Yazar, sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderdi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Son dakika: UEFA'dan Pierre Webo kararı
Son dakika: UEFA'dan Pierre Webo kararı

Son dakika: UEFA'dan Pierre Webo kararı

Demba Ba, ırkçı hakeme haddini bildirdi!
Demba Ba, ırkçı hakeme haddini bildirdi!

Demba Ba, ırkçı hakeme haddini bildirdi!

PSG'nin yıldızından örnek hareket! Arkadaşlarını böyle yönlendirdi
PSG'nin yıldızından örnek hareket! Arkadaşlarını böyle yönlendirdi

PSG'nin yıldızından örnek hareket! Arkadaşlarını böyle yönlendirdi

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Hakemin ilk vukuatı değilmiş! Bükreş derbisinde de skandala imza atmış
Hakemin ilk vukuatı değilmiş! Bükreş derbisinde de skandala imza atmış

Hakemin ilk vukuatı değilmiş! Bükreş derbisinde de skandala imza atmış

Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Irkçılığa karşı tek yürek olunurken bu olayın, karşılaşmanın orta hakemi Ovidiu Hategan'ın ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı. Detaylar haberimizde…

Irkçı hakemle ilgili şok gerçek ortaya çıktı
Irkçı hakemle ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Irkçı hakemle ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.

Medipol Başakşehir sahadan çekildi, maç ertelendi...
Medipol Başakşehir sahadan çekildi, maç ertelendi...

Medipol Başakşehir sahadan çekildi, maç ertelendi...

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun altıncı haftasındaki PSG-Medipol Başakşehir maçının 14. dakikasında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo kırmızı kart gördü.

Üç futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Üç futbolcu PFDK'ya sevk edildi

Üç futbolcu PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, TFF 1. Lig'den 3 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

MHK'dan Palabıyık'a şok!
MHK'dan Palabıyık'a şok!

MHK'dan Palabıyık'a şok!

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. MHK, geçtiğimiz hafta Denizlispor-Fenerbahçe maçını yöneten Ali Palabıyık'a bu hafta görev vermedi.

Diagne: 'Milli Takım'da üstüme çarpı atılmamalı'
Diagne: 'Milli Takım'da üstüme çarpı atılmamalı'

Diagne: 'Milli Takım'da üstüme çarpı atılmamalı'

Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, milli takım hedefi üzerine açıklamalarda bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.