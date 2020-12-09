3 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, TFF 1. Lig'den 3 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, TFF 1. Lig'den 3 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Eskişehirspor'dan Tolga Yakut, Tuzlaspor'dan da Erdem Özgenç ve Ahmet Yazar, sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderdi.