3 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, TFF 1. Lig'den 3 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Eskişehirspor'dan Tolga Yakut, Tuzlaspor'dan da Erdem Özgenç ve Ahmet Yazar, sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderdi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Irkçılığa karşı tek yürek olunurken bu olayın, karşılaşmanın orta hakemi Ovidiu Hategan'ın ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı. Detaylar haberimizde…
Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun altıncı haftasındaki PSG-Medipol Başakşehir maçının 14. dakikasında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo kırmızı kart gördü.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, TFF 1. Lig'den 3 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. MHK, geçtiğimiz hafta Denizlispor-Fenerbahçe maçını yöneten Ali Palabıyık'a bu hafta görev vermedi.
Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, milli takım hedefi üzerine açıklamalarda bulundu.