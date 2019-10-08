3 büyükler tel tel dökülüyor

EN İYİSİ FENERBAHÇE O DA 5. SIRADA

SÜPER Lig’de İstanbul’un “Üç Büyükler”i olarak adlandırılan G. Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, bu sezon tarihi düşüşlerinden birini yaşıyor. Süper Lig’de 7. hafta geride kalırken Kanarya 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 11 puan toplayarak 5. sırada yer aldı. Son 2 sezonun şampiyonu Aslan ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ile 1 yenilgi sonunda 10 puan elde etti ve 10. sırada kaldı. En kötü performansı gösteren ve ikişer galibiyet, beraberlik, 3 yenilgiyle 8 puan toplayabilen Kartal ise 12. sırada yer bulabildi.

EN SON 40 YIL ÖNCE HEPSİ BU DURUMDAYDI

3 BÜYÜKLER, ortaya koydukları performansla 7. haftalar dikkate alındığında 39 sezon sonra sıralamada ilk dördün dışında kaldı. Puan cetvelinde ilk dört sıra Alanyaspor, Sivasspor, Trabzonspor ve Konyaspor’dan oluştu. 1979-1980 sezonunda ise 7. haftada 16 takımla oynanan ve 2 puanlı sistemde Beşiktaş topladığı 7 puanla 8. sırada yer aldı. Aynı puana sahip F.Bahçe ise averajla 9. sırada bulunuyordu. 1979- 1980 sezonuna çok kötü başlayan G.Saray ise topladığı 5 puanla 16. ve son sırada yer alıyordu.

(Güneş)