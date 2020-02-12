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aksam.com.tr
  • 12 Şubat 2020 Çarşamba 08:00
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  • 12 Şubat 2020 Çarşamba 08:00

298 haftalık özlem

298 haftalık özlem

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TRABZON 298 hafta sonra liderlik şansı yakaladı.

AKŞAM

Bu hafta lider Sivas’ı konuk edecek Bordo-Mavililer, rakibini yenmesi halinde 2010-11 sezonunun 29. haftasından sonra ilk kez haftayı lider kapatmış olacak. 41 puanı bulunan Karadeniz ekibi 42 puanı bulunan Sivas’ı yenmesi halinde 1 maç eksiği bulunmasına rağmen zirveyi ele geçirecek. 298 haftalık dönemde 8 teknik direktör, Trabzonspor’DA liderlik sevinci yaşayamadı.

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2.5 saatlik VAR eğitimi

2.5 saatlik VAR eğitimi

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