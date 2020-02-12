298 haftalık özlem

AKŞAM
Bu hafta lider Sivas’ı konuk edecek Bordo-Mavililer, rakibini yenmesi halinde 2010-11 sezonunun 29. haftasından sonra ilk kez haftayı lider kapatmış olacak. 41 puanı bulunan Karadeniz ekibi 42 puanı bulunan Sivas’ı yenmesi halinde 1 maç eksiği bulunmasına rağmen zirveyi ele geçirecek. 298 haftalık dönemde 8 teknik direktör, Trabzonspor’DA liderlik sevinci yaşayamadı.
TRABZON 298 hafta sonra liderlik şansı yakaladı.
TFF yönetimi, Beşiktaş’ın Göztepe maçı için yaptığı ‘Tekrar’ başvurusunu yarın görüşüp, karara bağlamak için toplanıyor. Kartal kural hatası olduğu iddiasında.
MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, VAR Koordinatörü Barış Şimşek, 4 saatlik kritik toplantıda kulüp yöneticilerine VAR hakemlerinin pozisyonları izleme ve değerlendirme teknikleri ile ilgili özel hazırlanmış slaytlar ile bilgilendirme yaptı.
Yazarımız Alen Markaryan, Süper Lig'deki hakem skandallarıyla ilgili bir yazı yazdı. Alen, Fenerbahçe'nin MHK isyanı ve Galatasaray'ın sessiz kalışını değerlendirdi.
ANTALYASPOR’UN sol beki Fyodor Kudryashov’un menajeri Ajan Alexander Shekhovtsov oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.
FENERBAHÇE’DE beklenenin altında kalan oyunculardan birisi de Garry Rodrigues…
ÇİN’DE üretim yapan birçok spor markası pek çok mağazasını kapatırken, üretimde de ciddi daralmalara gidiyor.