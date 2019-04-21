2, 4, 5 kıtalık 23 Nisan şiirleri En güzel anlamlı Resimli 23 Nisan şiirleri

23 Nisan ile ilgili şiirler araştırılıyor. 2 kıta, 4 kıta, 6 kıta en güzel 23 Nisan şiirleri haberimizde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan her sene ülkemizde büyük bir coşku ile kutlanıyor. 23 Nisan'a sayılı günler kala heyecan dorukta. Tüm Türkiye'de özel etkinlikler ve törenlerle kutlanan 23 Nisan'da büyük şenlikler yaşanıyor. Milyonlarca öğrenci 23 Nisan'da şiirler okuyorlar. Okul etkinliklerinde okunacak ödevlere yazılacak olan en güzel şiirleri sizler için derledik. İşte 23 Nisan ile ilgili en anlamlı şiirler...

23 NİSAN ŞİİRLERİ

1 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

23 NİSAN

Sevinçliyiz hepimiz,

Taştı bugün neşemiz.

Eğleniriz, güleriz,

Geldi 23 Nisan.

Süsleriz biz her yanı,

Geldi çocuk bayramı.

Atatürk’ün armağanı,

Yaşa 23 Nisan.

Hakkı ERCAN

4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

23 Nisan

Bugün bizim günümüz

En büyük düğünümüz

Yaşa sen 23 Nisan

Yayıldı bak ünümüz.

Atatürk bize verdi

Kutlayın,koruyun dedi

Yurduma değen eli

Yiğitçe yere serdi.

Yüreğimde ki sevinç

Yansıdı bak bayrağa

Kalktık bak gidiyoruz

Atatürk’le atağa

Sevinç, coş bugün senin

Bayrak salla Dünyaya

Özgürce yaşamak hakkın

Gelen, 23 Nisanla..

3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

23 Nisan

Şu yirmi üç Nisan’ı,

Ne kadar çok severim.

Neden diye sorsalar;

Kendi bayramım derim.

Hiçbir bayram veremez

Bana onun tadını,

Ata’m çocuk bayramı

Koymuş onun adını.

Yaşa 23 Nisan,

Sevinmeyen yok inan,

Saçtığın mutlulukla,

Neşe doluyor her yan.

Fahrünnisa Elmalı

4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

23 NİSAN

Gün aydın, gözün aydın,

Sayısız devrim saydın.

Dünyaya bin ün yaydın.

O mutlu Nisan bugün

Buldun taze can bugün.

İşte neşe, işte haz,

Sevincin çok, derdin az.

Bundan ünlü gün olmaz:

Her lezzete kan bugün,

O mutlu Nisan bugün,

Seyir için bu töreni,

Durma aç pencereni,

Sana onu vereni,

Saygıyla an bugün,

O mutlu Nisan bugün,

RIZA POLAT AKKOYUNLU

3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

23 Nisan

İşte 23 nisan

Geldi yine büyük bayram

İnsanlara Neşe katan

Atamızdan armağan

Herkes bekler bu anı

Sokaklarda bahar havası

İçlerde sevgi ataya saygı

Bayraklar kaplar her yanı

Bu gün güneş değil

bayrak açsın

Dereler su gibi değil

Gür gür aksın

3 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

23 NİSAN

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk’ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Saip EGÜZ

5 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ

rengimiz farklı olsun,

ayrı olsun dilimiz.

ne de olsa dünyamız,

ortak gezegenimiz.

aynı kıtadan gelip,

hep el ele verelim.

büyüklere barışı,

gelinde biz gösterelim.

silahlar gece olsun,

çiçekler ise gündüz.

kimleri çoktan sildik,

hep bir olsun gücümz.

aç kalmasın çocuklar,

şu üç günlük dünyada.

bir dilim ekmeğini,

gel bölüş lokma lokma.

sevgi ve dayanişma,

ortak ilkemiz olsun.

sağlıklı ve özgürce,

gönüller sevgi dolsun.

Beytullah Hatoğlu

4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

BANA ATATÜRK’Ü ANLAT



Birgün dedemin yanına oturdum,

Gözlerim hüzüm doluydu.

Neyin var yavrum dedi bana,

Atatürk’ü neden göremedim dedim.

Sen, Cumhuriyet çocuğusun dedi.

Özgürce ne fes alıyorsun bu memlekette.

Şehidimizin kanıyla yoğrulan Türk bayrağının altında,

Meydan okuyorsun Ata’nın devrimleriyle tüm dünya’ya.

Kırlarda özgürce koşabiliyorsan,

Türkçe okuyor, Türkçe yazıyorsun,

Kız erkek ayrımı yapılmaksızın,

Çağdaş’lık yolunda eğitim alıyorsun.

Anlayamadım dedeceğimm dedim,

Şimdi onu görmüşmü oldum.

Evet dedi fani atatürk’ün armağan ettiği

Özgürlük, uygarlıkla büyüyen gerçek Atatürk’ü gördün.

Selda YILDIZHAN

5 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

23 NİSAN

Bu ne duru sabah, ne temiz hava,

Geliyor her yandan Nisan kokusu.

Sevinçten deliye dönmüş her yuva,

Sarmış gönülleri vatan duygusu.

Gelincikler gibi al al bayraklar,

Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.

Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,

Sanki aslan bugün her Türk’ün oğlu!

Şu mini miniler tombul yanaklı,

Yerlerinde bile duramıyorlar.

Hepsinin elleri çifte bayraklı,

Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.

Yeniden oluyor her şey, yeniden,

Yanıyor Atatürk içimizde bak!

Atatürk, bu kara günü ak eden,

Atatürk; andımız, en kutlu sancak.

Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.

Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.

Havanın bile bir coşkun hÃ¢li var,

Her yönden geliyor nisan kokusu.

Hasan Latif SARIYÜCE

4 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

EGEMENLİK ULUSUNDUR



Egemenlik ulusun olduğu günden beri,

Hergün daha çok artan bir zevkle yaşıyoruz.

Biz seyredenlerin kamşıyor gözleri,

Asırları yılların içinde aşıyoruz…

Artık maziye gömdük mesafeyi, zamanı;

Her geçen gün andırır bir 23 Nisanı.

Kalplerde inkılâbın bilinçli heyecanı,

Mukaddes hedeflere hızla yaklaşıyoruz.

Yolumuzda ışıktır demokratik meş’ale,

Biz milletçe bağlıyız ulusal ülkülere.

Heybetli bir çığ gibi bütün ulus el ele.

Yeni bir medeniyet için uğraşıyoruz.

Bugün yirmi milyon Türk bir tek kalp, bir tek vücut;

Hepsinde aynı hamle, aynı güvenli umut.

Yuvalar şenlik dolu, gönüller ferah, mesut…

En kutlu bir hayatın zevkini taşıyoruz.

Halil Refet TANIŞIK

6 KITALIK 23 NİSAN ŞİİRİ

TÜRK ÇOCUĞU DİYOR Kİ

Seneler kutlu bana,

Aylar umutlu bana.

Her an haykırıyorum :

Türk’üm ne mutlu bana.

Cesaretim candadır.

Şöhretim dört yandadır,

Benim bütün cevherim,

Nabzımdaki kandadır.

Tarihten eski yaşım,

Harpte eğilmez başım,

Toplar can yoldaşımdır,

Silahlar arkadaşım.

İzmir benim, Van benim

Şeref benim, şan benim,

Kars, Erzurum, Erzincan,

Konya Ardahan benim.

Yurda nasıl doyarım?

Uğruna can koyarım,

Ona, bir yan bakanın,

Gözlerini oyarım.

Türk, dünyada bir tektir,

Milletlere örnektir,

Türklüğün meşalesi

Asla sönmeyecektir.

Halil SOYUER