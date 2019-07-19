23 antrenör kovdu, Linkedin'de hoca arıyor

ÖZEL HABER | ÖMER ÖZARSLAN

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, koltuğa oturur oturmaz altyapıda dev hamleler yaptı. Altyapıda büyük bir değişime giden Koç, eski başkan Aziz Yıldırım döneminde görev yapan birçok altyapı hocası ile yolları ayırdı. Kulübün altyapısını Barcelona’nın Türkiye’deki futbol okulundan Antalyaspor’un altyapısına geçen David Badia’ya emanet eden Başkan Ali Koç, bu proje için geniş bir kadro kurdu. Badia ile ‘davranış bozukları’ gerekçesiyle kısa süre önce yollarını ayıran Sarı-Lacivertli Yönetim, toplam 23 altyapı hocası ile yolları ayırdı. Bu fl aş gelişme sonrası F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, iş dünyasının önemli sosyal platformu olan Linkedin’de altyapı hocası ilanı verdi! Comolli, adaylarda aranan özellik olarak UEFA Pro Lisans ya da A lisans sahibi, en üst seviyede futbol tecrübesi olan, antrenör geliştirmede deneyimli ve mükemmel iletişim becerisi şartlarını sıraladı. İlgilenenlerin 9 Ağustos tarihine kadar CV’lerini göndermeleri isteniyor. F.Bahçe camiasından bu ilana büyük tepki geldi: Asırlık kulüpte böyle basitlik görmedik. 23 tane hoca kovup, ilanla antrenör aramak nasıl bir vizyon. Asıl kovulması gereken Comolli koltuğunda oturuyor.