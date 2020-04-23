2022 yılına kadar futbol oynanmamalı!

Dünya Sağlık Örgütü, futbolla ilgili önemli bir tavsiyede bulundu. DSÖ, uluslararası organizasyonların 2021 yılı sonuna kadar askıya alınması önerisini sundu.

AKŞAM

UEFA’nın, 55 üye ülke federasyonlarıyla yaptığı toplantıda liglerin tamamlanmasını istemesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü, futbolla ilgili önemli bir tavsiyede bulundu. DSÖ, uluslararası organizasyonların 2021 sonuna kadar askıya alınması önerisini sundu. Yerel liglerle ilgili herhangi bir açıklama yapmayan DSÖ, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve milli maçlar gibi uluslararası organizasyonların 2021 yılının sonuna kadar askıya alınmasını önerdi. Turnuvaların planlamasının, salgın tehlikesi tamamen geçtikten sonra yapılması tavsiyesinde bulundu.

ZORLA ÇIKMAYIZ

Bugün yapılacak FIFA toplantısı öncesi Kolombiya Devlet Başkanı Iván Duque ve Spor Bakanı Ernesto Lucena, “Liglerin kısa vadede oynanması imkansız. Zorla başlamayacağız” dedi.

FIFA’DAN TARİH AYARI

Koronavirüs salgını sebebiyle FIFA, yaz transfer dönemini 31 Aralık’a kadar uzatmak istiyordu. Ancak bu tarihin en geç ekim olarak belirlendiği öğrenildi. Sözleşmeleri bu sezon sonunda bitecekler içinse kulüp ve oyuncuların anlaşması istenecek. Fikir ayrılığı durumunda yerel adli makamlar ve FIFA karar verecek.

SESSİZ BAŞLAYACAK

Almanya Futbol Federasyonu’nun bugün Bundesliga maçlarının 9 Mayıs tarihinde seyircisiz olarak başlayacağını açıklaması bekleniyor. Merkel’in 30 Nisan’da bir toplantı yapıp buna onay vermesi düşünülüyor.

HOLLANDA KARIŞACAK!

Hollanda’da spor karşılaşmaları dahil “tüm büyük etkinlikler” eylül ayının 1’ine kadar yasaklandı. Hollanda Federasyonu, ligi tescil edebilir. Eğer bu gerçekleşirse Ajax şampiyon olacak. Den Haag ve Waalwijk düşecek. Ajax 56 puanla lider, Alkmaar averajla ikinci sıradaydı. Cuma günü kulüplerle toplantı yapılacak.

CORDOBA: DUŞLAR EVDE

Almanya’da Köln forması giyen Kolombiyalı forvet, Jhon Cordoba, “Almanya’da soyunma odalarını paylaşmıyoruz ve evlerimizde duş alıyoruz. Ama maçlar başlarsa bunları nasıl yapacağımı bilmiyorum” diye konuştu.