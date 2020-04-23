2022 yılına kadar futbol oynanmamalı!

AKŞAM
UEFA’nın, 55 üye ülke federasyonlarıyla yaptığı toplantıda liglerin tamamlanmasını istemesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü, futbolla ilgili önemli bir tavsiyede bulundu. DSÖ, uluslararası organizasyonların 2021 sonuna kadar askıya alınması önerisini sundu. Yerel liglerle ilgili herhangi bir açıklama yapmayan DSÖ, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve milli maçlar gibi uluslararası organizasyonların 2021 yılının sonuna kadar askıya alınmasını önerdi. Turnuvaların planlamasının, salgın tehlikesi tamamen geçtikten sonra yapılması tavsiyesinde bulundu.
ZORLA ÇIKMAYIZ
Bugün yapılacak FIFA toplantısı öncesi Kolombiya Devlet Başkanı Iván Duque ve Spor Bakanı Ernesto Lucena, “Liglerin kısa vadede oynanması imkansız. Zorla başlamayacağız” dedi.
FIFA’DAN TARİH AYARI
Koronavirüs salgını sebebiyle FIFA, yaz transfer dönemini 31 Aralık’a kadar uzatmak istiyordu. Ancak bu tarihin en geç ekim olarak belirlendiği öğrenildi. Sözleşmeleri bu sezon sonunda bitecekler içinse kulüp ve oyuncuların anlaşması istenecek. Fikir ayrılığı durumunda yerel adli makamlar ve FIFA karar verecek.
SESSİZ BAŞLAYACAK
Almanya Futbol Federasyonu’nun bugün Bundesliga maçlarının 9 Mayıs tarihinde seyircisiz olarak başlayacağını açıklaması bekleniyor. Merkel’in 30 Nisan’da bir toplantı yapıp buna onay vermesi düşünülüyor.
HOLLANDA KARIŞACAK!
Hollanda’da spor karşılaşmaları dahil “tüm büyük etkinlikler” eylül ayının 1’ine kadar yasaklandı. Hollanda Federasyonu, ligi tescil edebilir. Eğer bu gerçekleşirse Ajax şampiyon olacak. Den Haag ve Waalwijk düşecek. Ajax 56 puanla lider, Alkmaar averajla ikinci sıradaydı. Cuma günü kulüplerle toplantı yapılacak.
CORDOBA: DUŞLAR EVDE
Almanya’da Köln forması giyen Kolombiyalı forvet, Jhon Cordoba, “Almanya’da soyunma odalarını paylaşmıyoruz ve evlerimizde duş alıyoruz. Ama maçlar başlarsa bunları nasıl yapacağımı bilmiyorum” diye konuştu.
Yaşanan ekonomik olumsuzluklar sebebiyle futbolculardan fedakarlık bekleyen Beşiktaş yönetimi, konuyla ilgili Burak Yılmaz ile görüşme yapmıştı. Tecrübeli futbolcunun yönetime, “Lütfen bana indirim konusuyla gelmeyin” dediği ortaya çıktı. Bu cevap sonrası çılgına dönen Siyah-Beyazlılar, Burak Yılmaz ile yollarını ayırma kararı aldı. Karar, bir sonraki görüşmede futbolcuya iletilecek.
Fenerbahçe'nin, Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jose Callejon için oyuncuya yaptığı teklif ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli futbolcuya 2 yıllık sözleşme sunarken yıllık 2,5 milyon Euro maaş önerdi. Callejon ise yıllık 3 milyon Euro talep ediyor.
Volkan Babacan ve Fabrice N'Sakala ile anlaşan Beşiktaş; Nurullah Aslan, Oğulcan Çağlayan ve Yunus Mallı'yı da kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine kattığı Alman hücum oyuncusu Max Kruse, kişisel instagram hesabında açıklamalarda bulundu. Alman yıldız, süper lig, şampiyonluk yarışı, corona virüse yakalandığı iddiası ve daha birçok konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Beşiktaş'ta yönetimin maaş indirimi teklifine sıcak bakmayan Domagoj Vida, kendisine kulüp aramaya başladı bile.
Halihazırda ekonomik sıkıntılarla boğuşan Fenerbahçe'ye son darbeyi koronavirüs vurdu. Yeni sezon transferleri için iyice kaynak sıkıntısına giren Sarı-Lacivertliler, elindeki futbolcuları değerlendirme kararı aldı. Bu bağlamda hareket edecek olan Fenerbahçe'nin gelecek sezon özellikle Ferdi Kadıoğlu'na daha çok şans vermesi bekleniyor.
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla'ya Serie A ekiplerinden Parma'nın teklifte bulunduğu öne sürüldü.