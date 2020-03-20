2021'e kadar futbol yok!

Alman Virolojist Jonas Schmidt-Chanasit, dünya futbolunu yakından ilgilendiren bir açıklamada bulunarak koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına kadar profesyonel futbolun oynanmasının mümkün olmadığını belirtti.

Dünya genelinde koronavirüs salgınının etkisi artarken iptal edilen futbol liglerinin de durumu merak konusu...

Bu konuya ilişkin bir değerlendirme de Hamburg merkezli Bernhard-Nocht Enstitüsü'nde görev yapan Virolojist Jonas Schmidt-Chanasit'den geldi.

NDR televizyonuna açıklamalarda bulunan profesör, "Ben profesyonel futbolun oynanmasının gelecek yıl yeniden mümkün olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Liglerin yeniden başlaması için belirlenen tarihlere ilişkin de konuşan Schmidt-Chanasit, "Bu sezonun tamamlanabileceğini düşünmek gerçekçi değil. Nisan ayında futbolun geri dönmesi adına konuşulabileceğini sanmıyorum. Seyircisiz bile olmaz çünkü insanlar bu kez de maçları izlemek adına bir araya gelebilirler" dedi.