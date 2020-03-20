2021'e kadar futbol yok!

Dünya genelinde koronavirüs salgınının etkisi artarken iptal edilen futbol liglerinin de durumu merak konusu...
Bu konuya ilişkin bir değerlendirme de Hamburg merkezli Bernhard-Nocht Enstitüsü'nde görev yapan Virolojist Jonas Schmidt-Chanasit'den geldi.
NDR televizyonuna açıklamalarda bulunan profesör, "Ben profesyonel futbolun oynanmasının gelecek yıl yeniden mümkün olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Liglerin yeniden başlaması için belirlenen tarihlere ilişkin de konuşan Schmidt-Chanasit, "Bu sezonun tamamlanabileceğini düşünmek gerçekçi değil. Nisan ayında futbolun geri dönmesi adına konuşulabileceğini sanmıyorum. Seyircisiz bile olmaz çünkü insanlar bu kez de maçları izlemek adına bir araya gelebilirler" dedi.
Alman Virolojist Jonas Schmidt-Chanasit, dünya futbolunu yakından ilgilendiren bir açıklamada bulunarak koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına kadar profesyonel futbolun oynanmasının mümkün olmadığını belirtti.
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in açıklamalarına yanıt olarak Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil liglerin ertelenmesi konusunda açıklamalarda bulunuyor... Sepil liglerin 17 Nisan'da başlayabileceğini söyledi.
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Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, hem dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını hem de bu salgın sebebiyle liglerin ertelenmesine ilişkin düşüncelerini Fenerbahçe Televizyonu aracılığıyla paylaştı.
Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenen EURO 2020'nin adı aynı kalacak. UEFA, 2021'e ertelenen turnuvanın adının değişmeyeceğini açıkladı.