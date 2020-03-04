2020 Tokyo Olimpiyatları için güzel haber

İsviçre'nin Lozan kentinde yapılan IOC İcra Kurulu Toplantısı'nın ardından 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde Japonya'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na ilişkin açıklamada bulunan Bach, "Sizi temin ederim ki toplantıda 'iptal' ya da 'erteleme' kelimeleri dahi kullanılmadı. Toplantı gündemimizde böyle bir şey yoktu. Tamamen oyunların hazırlıklarına odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.
Oyunların tarihte ilk kez bu tip sorunlarla karşılaşmadığını hatırlatan Bach, "Rio 2016'da Zika virüsü, Moskova 1980 ve Los Angeles 1984'te boykot tartışmaları, Münih 1972'de terör saldırısı, Montreal 1976'da Afrika boykotu vardı. Ancak 1896'dan bu yana oyunlar sadece iki Dünya Savaşı nedeniyle iptal edildi." değerlendirmesinde bulundu.
Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Antalyaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve final için büyük avantaj sağladı.
Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, bordo-mavili formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekti. Bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 36 maçta 25 gol ve 7 asist üreten Norveçli golcünün Real Madrid'in radarında olduğu iddia edilirken, Alman devi Bayern Münih'in de Sörloth'u yakından izlediği öğrenildi.
Medipol Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra Galatasaray'a döneceği konuşulan ancak transfer gerçekleşmeyen Arda Turan için son iddia Polonya oldu. 33 yaşındaki oyuncu için Polonya'nın Legia Varşova'nın devrede olduğu öne sürülürken, Polonya'da yapılan ankette "Arda Turan Ligin yıldızı olur mu?" sorusu soruldu. Polonyalı futbolseverlerin %58'lik kısmı ise "Evet, olur" cevabını verdi.
Schalke 04, milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın 9 ila 12 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
2011-2012 sezonundan beri Galatasaray forması giyen Selçuk İnan sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı. Selçuk'un bu kararı sarı kırmızılı takımın file bekçisi Fernando Muslera için tarihi bir adımın başlangıcı olacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından kendisiyle birlikte göreve gelen yardımcıları da sarı-lacivertli takımla vedalaştı.
Galatasaray’da bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Mario Lemina, takımla çalışmalara başladı.