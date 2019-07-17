2020 Süper Lig fikstürü ne zaman çekiliyor? Süper Lig kura çekimi belli oldu mu?

Binlerce futbolseverin heyecanla beklediği Süper Lig yeni sezonu için aramalar yapılmaya başladı. Vatandaşlar ‘Süper Lig fikstürü ne zaman çekiliyor?’ ‘Süper Lig kura çekimi belli oldu mu?’ sorularına yanıt arıyor. 2019 -2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu fikstür çekimleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılacak. 2020 Süper Lig fikstür çekiminin yapılacağı tarih TFF tarafından açıklandı. Süper Lig kura çekimine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

2019 2020 SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi, 17 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 18 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de yine aynı salonda gerçekleştirilecek.

SÜPER LİG KURA ÇEKİMİ BELLİ OLDU MU?

Süper Lig kura çekimi henüz belli olmadı. Kura çekiminin gerçekleşmesinin ardından haberimiz içerisinden Spor Toto Süper Lig 2020 fikstürüne ulaşabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'de Cemil Usta sezonu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 27 Haziran’da gerçekleştirdiği toplantıda 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verdi.

A Milli Takımımızın eski oyuncularından, Trabzonspor'un efsane kaptanı Cemil Usta, beyefendi ve alçakgönüllü kişiliği, sorumluluk anlayışı ile bütün futbolseverlerin sevgi ve saygısını kazanmıştı.

Spor Toto Süper Lig, önceki sezonlarda Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan Süleyman Seba (2014-2015), Hasan Doğan (2015-2016), Turgay Şeren (2016-2017), İlhan Cavcav (2017-2018) ve Lefter Küçükandonyadis (2018-2019) gibi unutulmaz isimler anısına düzenlenmişti.