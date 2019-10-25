Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,774
  • 6,4
  • 279.74
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. 2020 CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipler belli oldu

2020 CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipler belli oldu

2020 CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipler belli oldu

2020 CEV Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye'yi temsil edecek ekiplerden kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, erkeklerde ise Fenerbahçe HDI Sigorta ve Halkbank’ın rakipleri, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleşen Avrupa Voleybol Galası’ndaki kura çekimiyle belirlendi.

Kadınlar kategorisinde Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet, A Grubu’nda Polonya’dan Budowlani Lodz ve Finlandiya’dan LP Salo ile eşleşti.

Bir diğer Türk temsilcisi VakıfBank ise; Rusya’dan Lokomotiv Kaliningrad, İtalya’dan Savino Del Bene Scandicci ve Slovenya’dan Nova KBM Branik Maribor takımı ile mücadele edecek.

Erkekler kategorisinde Fenerbahçe HDI Sigorta, A Grubu’nda İtalya’dan Cucine Lube Civitanova, Trentino Itas ve Çek Cumhuriyeti’nden Jihostroj Ceske Budejovice ile eşleşti. Halkbank ise; C Grubu’nda Rusya’dan Zenit Kazan, Belçika’dan VC Greenyard Maaeseik ve Polonya’dan Jastrzebski Wegiel takımları ile karşı karşıya gelecek.

2020 CEV Şampiyonlar Ligi grup aşamasında; kadınlarda ve erkeklerde 20 takım mücadele edecek. Takımlar; grup aşamasında dörderli olmak üzere beş gruba ayrılacak.

CEV Şampiyonlar Ligi’nde kadınlarda grup maçları, 19 Kasım 2019 – 18 Şubat 2020, çeyrek finaller 03-12 Mart 2020, yarı finaller 24 Mart – 09 Nisan 2020, süper finaller ise 16-17 Mayıs 2020 tarihlerinde oynanacak.

CEV Şampiyonlar Ligi’nde erkeklerde grup maçları 03 Aralık 2019 – 19 Şubat 2020, çeyrek finaller 03-12 Mart 2020, yarı finaller 24 Mart – 09 Nisan 2020, süper finaller ise 16-17 Mayıs 2020 tarihlerinde oynanacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hande Erçel'in son paylaşımı yürekleri burktu
Aşk iddialarına açıklık getirdi
Mehmet Ali Erbil setlere döndü
Ünlü çiftten üzen haber
Aslıhan Doğan Turan'dan duygusal kutlama
<p>Jandarma Genel Komutanlığı, paylaştığı müzikli klip de ‘Jandarma Havacılığın’ her zaman her yerde

Jandarmadan nefes kesen klip

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Van Gölü'ndeki flamingoların Afrika göçü başladı

Rusya'dan Suriye'ye 300 askeri polis daha