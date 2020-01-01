2019'un Aslan kralı!

AKŞAM

FATİH Terim önderliğinde başarılara imza atan Galatasaray için 2019 yılı ligde ve Avrupa’da hareketli başladı. Ocak ayı transfer döneminde hücum hattına Diagne ve Mitrouglu olmak üzere 2 golcü birden katan Sarı-Kırmızılılar, Türkiye’deki tüm kupalara ambargo koydu. Başakşehir ile sürdürdüğü lig yarışında ipi göğüsleyen taraf olan Aslan, Türkiye Kupası ile Süper Kupa’yı da müzesine götürdü. Ligde 22’nci kez mutlu sona ulaşan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile lig şampiyonluğu sayısında, farkı üçe çıkardı. Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılma hakkı kazanan Galatasaray, grupta istediği sonuçları alamadı ve 2019’un Aralık ayında Avrupa’ya veda etti. 2019’un sonları Aslan için pek iç acıcı değildi.

EURO 2020’YE SELAM ÇAKTIK

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2020) katılmaya hak kazandı. Milliler, H Grubu’nu 23 puanla 2. bitirdi. Asker selamı turnuvaya damga vurdu.

ALİ GÜRBÜZ BAŞARDI!.

BU yıl 650’ncisi yapılan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Ali Gürbüz, Başpehlivan oldu. Gürbüz önceki yıllarda da bu başarıyı elde etmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın izlediği karşılaşmada Ali Gürbüz, Recep Kara’yı mağlup etti.

VAKIFBANK GELENEĞİ BOZMADI

VOLEYBOLDA Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci maçında Eczacıbaşı VitrA’yı 3-0 mağlup eden ve seriyi 3-2 kazanan VakıfBank, şampiyon oldu. VakıfBank, son 7 sezondaki 5’inci, tarihindeki 11’inci şampiyonluğunu elde etti. Kupayı ise Eczacıbaşı kazandı.

9 YILLIK HASRET BİTTİ

BASKETBOL Süper Ligi’nde Anadolu Efes, F.Bahçe’yi 89-74 yenerek seride 4-3 öne geçti ve 2018-19 sezonunun şampiyonu oldu. Efes ligde 9 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.

ÇELİK RÜZGARI

93. Gazi Koşusu’nu Melis Kurtel Emin’in sahibi olduğu, Ahmet Çelik’in jokeyliğini yaptığı “The Last Romance” adlı safkan kazandı. Koşuyu ilk sırada tamamlayan “The Last Romance”, sahibine tam 2 milyon 847 bin 585 lira kazandırdı.

KIZLAR AVRUPA 2’Sİ

TARİHİNDE ikinci kez Avrupa Şampiyonası’nda final oynayan A Milli Takım, Ankara’daki maçta son şampiyon Sırbistan’a 21-25, 25-21, 25-21, 22-25, 15-13’lük setlerle 3-2 mağlup oldu ve gümüş madalyada kaldı. Kızlarımızın bu başarısı büyük alkış aldı.

ŞAMPİYON LİVERPOOL

YILIN altıncı ayı haziranda Şampiyonlar Ligi fi nalinde Tottenham’ı 2-0 mağlup eden Liverpool şampiyon oldu. Madrid’de oynanan fi nal maçında Liverpool’un gollerini 2. dakikada penaltıdan Salah ve 87. dakikada Origi kaydetti. Liverpool, 1977, 1978, 1981, 1984 ve 2005 yıllarından sonra kulüp tarihindeki 6. Devler Ligi Kupası’nı kazandı.

KAZANAN CHELSEA OLDU

UEFA Avrupa Ligi fi nalinde iki önemli İngiliz temsilcisi karşı karşıya geldi. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynanan fi nalde Arsenal’i 4-1 yenen Chelsea, şampiyon oldu. Chelsea’ye şampiyonluğu getiren goller Giroud, Pedro ve Eden Hazard’dan (2) geldi. Hazard, gösterdiği harika performasla karşılaşmaya damga vurdu. Chelsea, 2013 yılının ardından kupayı ikinci kez müzesine götürdü. Bakü’deki maçta Arsenal’in tek golünü ise Iwobi kaydetti.

İREM YAMAN TARİH YAZDI

Dünya Tekvando Şampiyonası’nda İrem Yaman, altın madalya kazandı. Yaman, “İki kez şampiyon olan ilk Türk kadın tekvandocu” unvanını elde etti.

ÇOLAK’TAN TARİHİ BAŞARI

İBRAHİM Çolak, Almanya’daki Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

ÇEBİ BAŞKAN OLDU

Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay’ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü’nün 34’üncü başkanı oldu.

KADIN BAŞKAN GÖZBAŞI

KAYSERİ’DE başkan olan Berna Gözbaşı, ligin ilk kadın başkanı oldu.

ÜZÜNTÜLÜ HABER

Türk futbolunun ve Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden biri olan Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti.