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  3. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda İtalya, Porto Riko'yu uzatma sonunda 94-89 yendi

2019 FIBA Dünya Kupası'nda İtalya, Porto Riko'yu uzatma sonunda 94-89 yendi

2019 FIBA Dünya Kupası'nda İtalya, Porto Riko'yu uzatma sonunda 94-89 yendi

2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur J Grubu'nun son maçında İtalya, Porto Riko'yu uzatma sonunda 94-89 yendi.

Çeyrek final şansı kalmayan ekiplerin mücadelesinde grubu, sahadan galip ayrılan İtalya 3'üncü, Porto Riko ise 4'üncü sırada tamamladı.    

Salon: Wuhan Spor Merkezi

Hakemler: Guilherme Locatelli (Brezilya), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Martins Kozlovskis (Letonya)

Porto Riko: Browne 13, Huertas 11, Pineiro 6, Balkman 14, Diaz 3, Clavell 6, Clemente 9, Collier 7, Rodriguez 13, Franklin 7, Brady, Mojica

İtalya: Hackett 3, Belinelli 27, Abass 14, Gallinari 22, Biligha 10, Tessitori 12, Filloy 6, Brooks, Della Valle

1. Periyot: 24-13

Devre: 46-26

3. Periyot: 64-50

Normal süre: 83-83

Beş faulle Çıkan: 39.08 Ariel Filloy (İtalya), 44.56 Angel Rodriguez

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