Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7779
  • 6,38
  • 278.457
  • 101105
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Arjantin, Sırbistan'ı 97-87 yenerek yarı finale yükseldi

2019 FIBA Dünya Kupası'nda Arjantin, Sırbistan'ı 97-87 yenerek yarı finale yükseldi

2019 FIBA Dünya Kupası'nda Arjantin, Sırbistan'ı 97-87 yenerek yarı finale yükseldi

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası çeyrek final maçında Arjantin, Sırbistan'ı 97-87 yenerek yarı finale yükseldi.

Dünya Kupası'nda 2006 yılından sonra ilk kez son 4'e kalan Arjantin, yarı finalde ABD-Fransa maçının galibiyle karşılaşacak. Son dünya, Avrupa ve olimpiyat ikincisi Sırbistan ise 5-8 klasman maçları yapacak.

Karşılaşmaya Campazzo ve Scola'nın etkili oyunuyla başlayan Arjantin, ilk 3 dakikada 8 sayılık üstünlük yakaladı: 12-4. Arjantin, yaptığı top kayıplarına rağmen ilk çeyreği 25-23 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte dış şutlarda etkili olan Arjantin, 16. dakikada farkı tekrar 8'e çıkardı: 42-34. Arjantin, soyunma odasına 54-49 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte her iki takım da savunmalarını ön plana çıkardı. Sırbistan, farkı eritmesine rağmen Arjantin, final periyoduna 68-67 önde girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan Sırbistan, Guduric'in 3 sayılık basketiyle 32. dakikada 70-68 öne geçti. Arjantin, 39 yaşındaki Luis Scola'nın yıldızlaştığı son bölümde maçı koparttı ve sahadan 97-87'lik galibiyetle ayrılarak yarı finalist oldu.

Salon: Dongguan Basketbol Merkezi

Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Tolga Şahin (İtalya), Michael Weiland (Kanada)

Arjantin: Campazzo 18, Garino 15, Delia 4, Scola 20, Brussino 4, Caffaro, Deck 13, Fjellerup 2, Galizzi 2, Laprovittola 8, Vildoza 11

Sırbistan: Lucic 12, Jovic 7, Bogdanovic 21, Raduljica, Jokic 16, Bjelica 18, Guduric 5, Marjanovic, Micic 5, Milutinov, Simonovic 3

1. Periyot: 25-23

Devre: 54-49

3. Periyot: 68-67

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Dini nikahı kıyıldı... İstediği altın miktarıyla şoke etti!
Ozan Güven hangi ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor?
Seda Sayan: Seni o koltuğa gömeceğim!
Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca'nın ortak projesi belli oldu
Norm Ender'den kaza açıklaması
<p>Gökhan ve Ergün adlı iki kardeş, yıllar önce Türkstar yarışmasına katılmıştı. Programdaki heyecan

Türkstar Yarışmasına Damga Vurmuşlardı... İşte Şimdiki Halleri!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bin derde deva! Faydaları saymakla bitmiyor

TurAz Kartalı 2019 tatbikatı sürüyor