2019 Dünya Kadınlar Kupası Google'da Doodle! Dünya Kadınlar Kupası'na Google'dan sürpriz

Yaptığı şaşırtıcı ve ilgi çekici temalarıyla insanların dikkatini çekmeyi başaran Google, 2019 Dünya Kadınlar Kupası Doodle’ı ile de insanların ilgisini çekmeyi başardı. Kadınlar Dünya Kupası 7 Haziran Cuma günü oynanmaya başlıyor. Google da bu büyük turnuvaya özel hazırladığı çalışma ile turnuvanın daha fazla insana duyurulmasına vesile oldu. Doodle, her ne kadar çok daha önceden de kullanılan bir terim olsa da internetin ve arama motoru Google'ın ortaya çıkmasından sonra daha farklı bir anlama sahip. Doodle günümüzde, arama motoru Google'ın ana sayfasında 'Google' yazan logosunun sanatsal ve dikkat çekici imaj çalışmalarına dönüşmesi anlamına geliyor. Google’ın 2019 Dünya Kadınlar Kupası’nı Doodle yapmasının ardından turnuva ile ilgili de araştırmalar yapılmaya başlandı. Haberimiz içerisinden 2019 Dünya Kadınlar Kupası ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz

DOODLE’IN TARİHÇESİ

Doodle ilk olarak 1998 yılında, şirket henüz anonim şirket olmadan önce Google’ın kurucuları Larry ve Sergey’in, Nevada çölündeki Burning Man festivaline katıldıklarını göstermek için şirket logosunu değiştirmeleriyle doğdu. Google kelimesindeki ikinci “o” harfinin arkasına bir çöpten adam çizimi yerleştirdiler. Logonun bu değiştirilmiş hali, şirket sahiplerinin “şirket dışında” olduklarını Google kullanıcılarına komik bir şekilde söylemeyi amaçlıyordu. İlk doodle diğerlerine göre basit olsa da, önemli etkinlikleri kutlamak için şirket logosunu süsleme fikri doğmuş oldu.

İki yıl sonra 2000’de, Larry ve Sergey o zamanki web yöneticisi ve aynı zamanda stajyer olan Dennis Hwang’dan Bastille Günü için bir doodle yapmasını istediler. Kullanıcılarımız bunu o kadar çok beğendi ki, Dennis, Google’da doodle’lardan sorumlu kişi olarak atandı ve doodle’lar Google’ın ana sayfasında gittikçe daha düzenli bir şekilde görülmeye başladı. Başlarda, doodle’lar çoğunlukla herkesin bildiği özel günleri kutluyordu; şimdiyse, John James Audubon’un doğum gününden, Dondurmalı Sundae’nin keşif yıldönümüne kadar çok çeşitli etkinlik ve yıl dönümü öne çıkarılıyor.

Zamanla ABD’de ve diğer ülkelerde doodle’lara olan talep arttı. Bugün, doodle’ları oluşturmak artık yetenekli çizerlerin ve mühendislerin sorumluluğundadır. Onlar doodle oluşturmayı, Google’ın ana sayfasını canlandırmak ve tüm dünyadan Google kullanıcılarını gülümsetmek için yaptıkları bir grup çalışması olarak görüyorlar.

Google, Türkiye'nin özel günlerinde de yaptığı Doodle'lar ile insanların beğenisini kazanmayı başarmıştır.

DÜNYA KADINLAR KUPASI

Bu sene sekizincisi düzenlenecek olan FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası, Fransa'nın ev sahipliğinde futbolseverlere kapılarını açıyor.

7 Haziran Cuma günü oynanacak Fransa-Güney Kore maçıyla başlayacak turnuvada bu sene altı farklı grupta toplam 24 takım yer alacak. Dört takımlı grupları ilk iki sırada tamamlayan ekipler, ilk 16'ya yükselmeye hak kazanırken, grupları en fazla puan kazanarak bitiren en iyi 4 takım da yine son 16'ya kalacak. 2015'e kadar 16 finalistle düzenlenen turnuvada bu sayı 2019'da ilk kez 24'e yükseltildi.

GRUP MAÇLARI

2019 Dünya Kadınlar Kupası’nda 24 takım mücadele verecek.

A Grubu: Fransa, Norveç, Güney Kore, Nijerya

B Grubu: Almanya, İspanya, Çin, Güney Afrika

C Grubu: İtalya, Brezilya, Avustralya, Jamaika

D Grubu: İngiltere, İskoçya, Arjantin, Japonya

E Grubu: Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, Kamerun

F Grubu: İsveç, ABD, Şili, Tayland

İlk grup maçları 7 Haziran Cuma akşamı başlayacak. İşte maçlar:

7 HAZİRAN CUMA

Fransa – Güney Kore 22:00

8 HAZİRAN CUMARTESİ

Almanya – Çin 16:00

İspanya – Güney Afrika 19:00

Norveç – Nijerya 22:00

9 HAZİRAN PAZAR

Avusturalya – İtalya 14:00

Brezilya – Jamaika 16:30

İngiltere – İskoçya 19:00

10 HAZİRAN PAZARTESİ

Arjantin – Japonya 19:00

Kanada – Kamerun 19:00

11 HAZİRAN SALI

Yeni Zelanda – Hollanda 16:00

Şili – İsveç 19:00

Abd – Tayland 22:00