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2019 Altın Top ödülü için geri sayım başladı

2019 Altın Top ödülü için geri sayım başladı

'2019 Altın Top' ödülü bu akşam Paris'te sahibini bulunuyor. France Football dergisi tarafından yılın en iyisine verilen ödülün bu seneki adayları; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Virgil van Dijk...

France Football tarafından yılın en iyisine verilen ödül, bu akşam Paris'te sahibini bulacak.

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 'Altın Top' için 3 aday var.

Bu ödülü 5'er kez kazanan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Liverpool'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Virgil van Dijk, en iyi olmak için yarışacak.

Otoriteler, Arjantinli yıldızı bu önemli yarışta bir adım önde görüyor. Geçen yıl bu ödülü kazanan Luka Modric, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun 10 yıllık hegemonyasına son vermişti.

Paris'teki ödül töreninin sunuculuğunu bir dönem Galatasaray forması da giyen Didier Drogba yapacak.

(TRT Spor)


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