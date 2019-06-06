2 yıllık anlaşma! 'En zor olanı Türkiye'de teknik direktörlük yapmaktır'

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları;

Sevgili hocamızla geçen sene başlayan, kendisiyle ilk konuştuğumuz gibi sadece başlangıçtı. Yönetime geldikten sonra uzun bir süreçten geçeceğimizi ifade etmiştik. Alt yapıya önem veren, altyapıdan yetiştirdiği oyuncuları Trabzonspor ilke ve ülkülerini benimsemiş bir kadro oluşumuyla ileriye doğru taşımak için birlikte çalışmaya başlamıştık.

Ama ilerleyen süreçte hocamıza teknik direktörlük dışında da yükler yüklendiğinin farkındaydık. Hem hocalarımız hem yardımcı hocalarımız asli görevlerimiz dışında sorumluluklar almak zorunda kaldık. Mesela ben kendi adıma konuşayım ben başkan olarak mı hizmet ettim yoksa tahsildar olarak mı? Bence ikincisi. Ama bu bir süreç.

En zor olanı Türkiye'de teknik direktörlük yapmaktır. Allah'a şükür belirli bir noktaya kadar getirdik. Bundan sonrası için biraz daha önümüz temiz. Bir daha umutla, biraz daha farklı bakarak kafamızdaki düşüncelerimizi sahaya yansıtabileceğimizi düşünüyorum. Hocamızla 1-2 aydır profesyonel kadro yapılanmasını ve altyapıyla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Burada tüm arzumuz camianın gurur duyacağı, beğeniyle izleyeceği profesyonel takım kadrosu oluşturmak, bunun sürdürülebilirliğini sağlamak. Hocamız her zaman güvendiğimiz, sağlam karakterli, bizimle aynı özveriyle mücadele eden birisi. Trabzonspor'un böyle şansları var. Bu camiada böyle insanlar var. Aksi halde bu kadar ağır türbülanslar yaşayan bir kulübün ayakta kalması mümkün değildi. Hocalarımız da bu insanlardan bir tanesi. Bizimle 2 yıllık bir sözleşme imzaladığı için teşekkür ediyoruz. Kendisine şu sözü veriyorum; her zaman arkasındayız.