2 saatte 35 milyon TL'den vazgeçti

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TRABZONSPOR’A sezon başında 2+1 yıllık imza atan Daniel Sturridge ile dün yollar resmen ayrıldı... Karadeniz ekibi, KAP’a yaptığı açıklamada, “Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir” ifadelerine yer verdi.
TOPLANTI SABAHTI
Sabah saat 09.00’da Sturridge ile bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantı saat 11.00’de sona erdi. Toplantı sonrasında İngiliz oyuncu, bu sezonun geri kalan bölümünde alacak olduğu 1.5 milyon eurodan ve önümüzdeki sezonun maaşı olan 3.5 milyon eurodan vazgeçti. Alacak olduğu ücreti Karadeniz ekibine bırakan 32 yaşındaki oyuncu, yaklaşık olarak 35 milyon TL’yi Trabzon’a bıraktı. Daniel, Fırtına’da 16 maça çıktı, 7 gol atıp 4 asist yaptı.
STURRİDGE MESAJI
TRABZONSPOR, Sturridge ile yolların ayrılmasının ardından sosyal medya hesabından İngiliz oyuncu için bir veda mesajı yayımladı: “Daniel Sturridge’e kulübümüze sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.” Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman için ise veda mesajı yayımlamamıştı.
Sportif Direktörlük konusunda Daum ile anlaşma aşamasına gelindi. Alman spor adamı hoca arayışlarına da başladı. Kovac ve Nagelsmaan görüşmelerinden sonuç alamayan Daum’un listesi kabarık.
Geçen sezon başında Onyekuru önce F.Bahçe’ye ardından Beşiktaş’a önerildi. Comolli, 15 gün sonraya randevu verdi. BJK da işleri ağırdan aldı. Terim, iki kulübün ilgisini duyunca alelacele genç oyuncuya imzayı attırdı.
Trabzonspor'la anlaşarak yollarını ayıran ve bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA tarafından Galatasaray ve Beşiktaşlı taraftarlar, Ersun Yanal’ın gitmesi üzerine capsler paylaşarak ezeli rakipleri ile kafa buldu. Fatih Terim ve Şenol Güneş’in fotomontajlı paylaşımı rekoru kırdı.
Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör adayları konuşulmaya başlandı. Gündeme gelen isimlerden biri de Abdullah Avcı oldu. Avcı’nın yardımcısı Serhat Gülpınar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ersun Yanal, Fenerbahçe veda edeceği karşılaşmada galibiyet istiyor. Trabzonspor ise rövanş için avantaj peşinde. 20.30’da başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Fatih Terim, 21 Aralık 2017’deki, “Nerede kalmıştık” diyerek, 4. kez Galatasaray’ın başına geçti. O günden sonra Fenerbahçe’de Aykut Kocaman, Cocu ve Ersun Yanal, Beşiktaş’ta Şenol Güneş ve Abdullah Avcı, görevlerine veda etti.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz 10 gol 3 asist, Gökhan Gönül 2 gol 3 asist ve Caner Erkin 2 gol 9 asistle skoru büyük katkı sağladı ve 38 golün 29'una etki etti. Yabancı oyuncuların hiçbiri bu başarıya ulaşamadı.