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aksam.com.tr
  • 03 Mart 2020 Salı 08:00
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  • 03 Mart 2020 Salı 08:42

2 saatte 35 milyon TL'den vazgeçti

2 saatte 35 milyon TL'den vazgeçti

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Sezon başında Trabzonspor’a büyük umutlarla imza atan Sturridge ile dün yollar ayrıldı. İngiliz oyuncu, dün sabah 09.00’da görüşmeye girdi, 11.00’de çıktı. 5 milyon euroyu bıraktı.

ÖZEL HABER | ŞAFAK GÖZMEN

TRABZONSPOR’A sezon başında 2+1 yıllık imza atan Daniel Sturridge ile dün yollar resmen ayrıldı... Karadeniz ekibi, KAP’a yaptığı açıklamada, “Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir” ifadelerine yer verdi.

TOPLANTI SABAHTI

Sabah saat 09.00’da Sturridge ile bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantı saat 11.00’de sona erdi. Toplantı sonrasında İngiliz oyuncu, bu sezonun geri kalan bölümünde alacak olduğu 1.5 milyon eurodan ve önümüzdeki sezonun maaşı olan 3.5 milyon eurodan vazgeçti. Alacak olduğu ücreti Karadeniz ekibine bırakan 32 yaşındaki oyuncu, yaklaşık olarak 35 milyon TL’yi Trabzon’a bıraktı. Daniel, Fırtına’da 16 maça çıktı, 7 gol atıp 4 asist yaptı.

STURRİDGE MESAJI

TRABZONSPOR, Sturridge ile yolların ayrılmasının ardından sosyal medya hesabından İngiliz oyuncu için bir veda mesajı yayımladı: “Daniel Sturridge’e kulübümüze sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.” Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman için ise veda mesajı yayımlamamıştı.

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