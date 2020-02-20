'2 maç alırsak havaya gireriz'

AKŞAM
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kritik maçlar öncesi oyuncularıyla bir motivasyon toplantısı yaptı. Trabzon ve Alanya karşılaşmasının zirve yarışı açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Yalçın, “Güçlü rakiplerle oynuyoruz. Başakşehir maçı geride kaldı. İyi oynadık ancak şanssız bir mağlubiyet aldık. Zirvenin uzağında kalmış gibi görülebiliriz ancak durum öyle değil. Trabzon ve Alanya maçlarını kazanmamız durumunda şampiyonluk yolundaki rakiplerimizle aramızda çok fazla fark kalmaz. Seri galibiyetler bizi zirve ortağı yapar” ifadelerini kullandı.
TOPU KALEYE SOKAMIYORUZ
Başakşehir karşısında oynanan futboldan memnun olduğunu dile getiren Yalçın, “Oyundan memnunum ancak gol yollarında bitirici hamleyi yapamadık. Topu rakip ceza sahasına taşımakta problem yaşamıyoruz. Ama kaleye sokamıyoruz. Trabzon ve Alanyaspor maçlarında alacağımız iyi sonuçlar, kendimize güven konusunda da bizi ileriye taşıyacaktır” diyerek oyuncularını motive etti.
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