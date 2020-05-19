2 ekip Vedat Muriç'in fiyatını sordu

Fenerbahçe, sezon başında Vedat Muriç’i ezeli rakibi Galatasaray’ın elinden kaptı. 25 yaşındaki forvet 3.5 milyon Euro karşılığında Rizespor’dan transfer edildi. Muriç, hem Sarı-Lacivertliler’de hem de Kosova Milli Takımı’ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Birçok kulübün takip ettiği Muriç için biri İngiltere ve biri İtalya’dan olmak üzere iki takımın, menajeri Haluk Canatar’a fiyat sorduğu öğrenildi. Canatar’ın, bu konuyu Fenerbahçe ile görüşmeleri gerektiğini belirterek kulüpleri Sarı-Lacivertliler’e yönlendirdiği kaydedildi.
BİRİ LAZIO DİĞERİ…
İtalya’dan fiyat soruşturması yapan takımın Lazio olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Mavi- Beyazlılar’ın sportif direktörü İgli Tare, uzun süredir Muriç’i yakından takip ediyor. Kosovalı golcü için girişimde bulunan İngiliz takımının ise Tottenham ya da Burnley olduğu öne sürüldü. Burnley, Ocak ayında Fenerbahçe’ye teklif yapmış ancak kabul edilmemişti. Tottenham’da ise menajer Mourinho’nun Vedat Muriç’in peşinde olduğu biliniyor.
(Fanatik)
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