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aksam.com.tr
  • 21 Mart 2020 Cumartesi 08:00
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  • 20 Mart 2020 Cuma 23:56

180 futbolcu ve 6 hocaya mecburi mesai

180 futbolcu ve 6 hocaya mecburi mesai

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Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatının 19. maddesine göre; 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek olan 180 futbolcu ve 6 hoca resmi maçlar devam edene kadar takımlarda kalacak. Uzayan sürede bir ücret alıp almayacakları ise net olarak belirlenmiş değil...

AKŞAM

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, önceki gün Ankara’da futbol, basketbol, voleybol federasyon başkanlarıyla bir araya gelerek liglerin süresiz olarak ertelendiğini açıkladı. Bu toplantı sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ise erteleme süresi ile ilgili “Nisan ayında duruma göre ligleri başlatmayı ve 27 Haziran’a kadar ligleri bitirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Liglere erteleme kararının verilmesinin ardından futbolcuların ve hocaların sözleşmeleri gündeme geldi. Birçok futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona eriyor. Takvimin bu tarihin ardına sarkması halinde futbolcuların sözleşmeleri ekstra 1 ay daha uzayacak.

TALİMATLAR NET

TFF’nin resmi sitesinde yer alan bilgi bankası verilerine göre Süper Lig’de mücadele eden 18 kulüpte toplam 180 tane oyuncunun sözleşmesi 30 Mayıs’ta sona eriyor. Tam 6 Süper Lig ekibinin hocasının da sözleşmesi mayıs ayı sonunda bitiyor. Peki bu oyuncuların ve hocaların durumu ne olacak... Bunun cevabı Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatının 19. maddesinde net olarak açıklanıyor. 19. maddenin 3. fıkrasında şu ifadelere yer veriliyor: “Her halükarda sözleşmelerin bitiş tarihinin 31 Mayıs olarak tespit edilmesi zorunludur. Sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde, sözleşmenin süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılır.”

FUTBOLCULARLA GÖRÜŞÜLECEK

Talimatlarda oyuncunun ligin uzayan bölümünde ücret alıp almayacağı ise belirsiz... Dün yapılan Kulüpler Birliği toplantısında da bu konu detaylı olarak masaya yatırıldı. Kulüplerin bu konudaki görüşleri alındı. Fikir alışverişi yapıldı. Kulüplerin hukukçuları bu konu üzerinde çalışmalar yapacak. Detaylı hazırlanan raporlar Kulüpler Birliği’nde paylaşılacak. Kulüpler de sözleşmesi biten oyuncularla bir görüşme yapacak.

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