Ersun Yanal'ın 18 Aralık kriteri suya düştü

AKŞAM

ERSUN Yanal’ın hedeflerinde büyük şaşma yaşandı. 17 Aralık’ta doğum günü mutluluğuyla Fenerbahçe’deki görevine Erzurum maçıyla start verip, 2-2’lik sonuç alan Yanal, 1 gün sonra oldukça umut saçmıştı. Ersun Yanal, camiaya ve taraftara başarı sözü vermişti ancak somuta dönüşemedi. Bu törende, yapılacak takviyelerle ikinci yarıda Sarı-Lacivertli takımın en az ilk 3 içinde olacağı ve Türkiye Kupası’nın kazanılması hedef olarak gösterilmişti, fakat küme düşme hattından uzaklaşılamadı.

12 MAÇTA 4 GALİBİYET GELDİ

Fenerbahçe, Yanal’la ligin ikinci yarısında çıktığı 12 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. İlk yarıdaki Erzurum ve Bursa maçlarında da takımın başında olan Yanal, o maçlardan da beraberlikle ayrılmıştı. Bahsi geçen 12 hafta da Fenerbahçe rakip ağlara 18 gol gönderirken, kalesinde de 16 gole engel olamadı. Sarı-Lacivertliler, 32’şer gol atan iki ezeli rakibi Beşiktaş ve Galatasaray’dan, gol bulma açısından da epey geride kaldı.

AVRUPA VE ZİRAAT DE GİTTİ

Ersun Yanal takımın başına geçtiğinde, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası’ndaki iddia da devam ediyordu. Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, uzun süre maç yapmamış ve kondisyon eksiği olan Zenit’e boyun eğerek son 32’de elendi. Ziraat Türkiye Kupası’nda da büyük bir şoku Ümraniye yaşatmıştı. 5. Tur’da TFF 1. Lig’den Giresunspor’u iyi oyunla eleyip, Son 16’da yine aynı ligin takımı Ümraniye’yle eşleşen Fenerbahçe, iki maçta da rakibine yenilerek kupada havlu atmıştı. F.Bahçe, 2 maçta da Ümraniye’ye gol atmayı başaramadı. Fenerbahçe’de şu anda kalan hedef ise ligdeki 5 maçta kayıp yaşamamak.