17'lik 'Yeni Zidane' Adil Aouchiche, Galatasaray yolunda

AKŞAM
PSG’NİN 17 yaşındaki 10 numarası Adil Aouchiche, yeni mukavele için kulübüyle anlaşamadı. “Yeni Zidane” olarak gösterilen Cezayir asıllı Fransız futbolcunun mukavelesi sezon sonunda bitecek. Fransız basını, Galatasaray’ın genç futbolcunun menajeriyle telefon görüşmeleri yaptığını yazdı.
Galatasaray'ın Kolombiyalısı için Al Hilal'den sonra Al Sadd da devreye girdi. Arap basınına göre; 34 yaşındaki futbolcu, tercihini Al Sadd'dan yana kullandı.
Güney Amerika basını, Krasnodar'ın Ekvadorlu bekinin önümüzdeki sezon Fenerbaahçe formasını giyebileceğini yazdı. Ancak salgın sebebiyle görüşmelerin askıya alındığı da belirtildi.
Galatasaray'ın Porto'ya gönderdiği Brezilyalı sol bek Alex Telles adım adım Chelsea'ye gidiyor. Cimbom, bu transferden ciddi bir yüzde alacak.
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı.
Galatasaray'ın, Paris Saint Germain'in 17 yaşındaki genç yeteneği Adil Aouchiche'nin transferi için devreye girdiği iddia edildi.
İngiltere'nin Derby County takımı, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu ancak Ferdi'nin bonservis bedelini duyan İngilizler geri adım attı.
Galatasaray, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan futbolcuların durumunu masaya yatırdı. Sarı-Kırmızılı yönetim, Selçuk İnan, Nagatomo ve 1 yıl daha sözleşmesi olan Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak. Mariano ve Ryan Donk'la ilgili karar ise ligin durumuna göre verilecek.