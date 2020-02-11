150 kişilik listeyle geliyor

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ
BEŞİKTAŞ’TA yeni bir dönem başlıyor... Kartal, eski teknik direktörleri Mircea Lucescu ile yeni bir futbol projesi için her konuda anlaştı. 74 yaşındaki teknik adam bundan sonra Siyah-Beyazlılar’ın ‘Futbol Aklı’ olacak. Rumen çalıştırıcı alt yapıdan transferlere kadar futbol ile ilgili tüm önemli kararlarda söz sahibi olacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile de birlikte bir çalışacak. Dün İstanbul’a gelmesi beklenen Lucescu yüksek ateş nedeniyle gelişini erteledi. Ağır bir gribal enfeksiyonuna yakalanan tecrübeli çalıştırıcının hafta sonuna kadar İstanbul’a olması bekleniyor.
KOCADAĞ DA DOĞRULADI
Siyah-Beyazlı Yönetimin Lucescu ismini neden ön plana çıkardığı ise merak konusu olmuştu. Siyah-Beyazlı Yöneticiler, Rumen çalıştırıcının son milli takım döneminde yaptığı projeden çok etkilendi. Genç isimleri milli takım bünyesine kazandıran 74 yaşındaki hocanın elinde 150 yerli kişilik yerli oyuncu listesi bulunuyor. Mali sıkıntı içinden bulunan Siyah-Beyazlılar transfer döneminde bu hazır listeden faydalanmak istiyor. Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ da Lucescu ile ilgili “Shakhtar’daki yapılanmaları biliyoruz, Lucescu´dan o yönde futbol aklı olarak faydalanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
SÖZLEŞMELERDE TAVİZ YOK
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de adaylık sürecinde transfer politikasını genç oyuncular üzerinden yapacağını net bir şekilde dile getirmişti. Siyah-Beyazlı Yönetim, futbolcu maaşlarını da belli bir seviye çekmek istiyor. Bu proje sayesinde hedeflenen maaş sınırınanın ulaşılması hedefleniyor. Sözleşmesi biten oyuncularda da bu konu üzerinde görüşmeler yapılıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile yapılan görüşmelerde henüz bir anlaşma sağlanmadı.
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Mircea Lucescu, Siyah-beyazlıların yeni futbol aklı olacak. Rumen çalıştırıcı ile danışmanlık konusunda anlaşıldı. Beşiktaş Yönetimi, transfer döneminde 74 yaşındaki tecrübeli isimin milli takım döneminde hazırladığı 150 kişilik listesinden faydalanacak.
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