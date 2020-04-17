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  • 17 Nisan 2020 Cuma 07:25
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  • 17 Nisan 2020 Cuma 08:45

1,5 milyar Euro'ya dünyanın en büyük futbol stadyumu geliyor

1,5 milyar Euro'ya dünyanın en büyük futbol stadyumu geliyor

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Çin ekibi Guangzhou Evergrande, 100.000 koltuk kapasiteli Lotus Çiçeği tasarımlı yeni stadının yapımına başlıyor. Stadın 2022 yılında biteceği ve tüm kompleksin yapımı için 1.5 milyar euro harcanacağı tahmin ediliyor.

Çin'in Guangzhou Evergrande'nin 100 bin kişilik yeni stadının yapımına başlayacağı iddia ediliyor.

İddialara göre Çin'in en büyük kulüplerinden Guangzhou Evergrande kulübünün 100 bin koltuk kapasiteli yeni stadı için değeri milyar euroya varan bir harcama yapacağı belirtiliyor. Yeni kompleksin Lotus Çiçeği tasarımıyla hazırlandığı belirtilirken stad için harcanacak paranın 1.5 milyar euro civarında olacağı tahmin ediliyor.

Lotus Çiçeği şeklindeki stadın Amerikalı tasarımcı Hasan Syed imzası taşıdığı ve stadın sadece Kuzey Kore'deki Rungrado, Amerika'daki AT&T ve Melbourne'ün Kriket Stadı'ndan daha küçük olacağı ve bu özelliklerle dünyanın en büyük futbol stadı olacağı ifade ediliyor.

(Sporx)

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