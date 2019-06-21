1,2 milyon gencin sportif yeteneği ölçüldü

Kasapoğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, futbol ve diğer spor dallarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Sporun yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kasapoğlu, illerde spor altyapısının oluşturulmasına yönelik Anadolu Yıldızlar Ligi Projesi'nin hayata geçirildiğini ve proje kapsamında 15 branşta 18 bin 526 sporcuya ulaşıldığını kaydetti.

Kasapoğlu, "Okul Sporları" müsabakalarıyla da gençlerin farklı spor dallarıyla ilgilenmesini sağlamak; sporun bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal gelişim üzerinde olumlu etkilerini anlatmak amacıyla gerekli altyapı ve fiziki ortamın hazırlandığını, bu kapsamda 39 branşta 2 milyon 225 bin 946 sporcunun müsabakalara katıldığını bildirdi.

Üniversiteli gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirilen Ünilig faaliyetlerinin 12 branşta 133 üniversite ve 8 bin 406 sporcunun katılımıyla yapıldığını belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Yetenekli sporcuların seçilmesi ve bilimsel yöntemlerle yetiştirilmesi amacıyla kurulan Sporcu Eğitim Merkezlerimizde 34 il, 37 merkez ve 14 branşta 1547 sporcuya eğitim verilmiştir.

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerimizde ise 22 il ve 20 branşta 1050 sporcuya hizmet verilmiştir. Ayrıca Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'ne başlanmış ve ülke genelinde gerçekleştirilen ölçümlerle 1 milyon 200 bin öğrenciye ulaşılmıştır."

(AA)