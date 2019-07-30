  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Temmuz 2019 Salı 08:00
  • |
  • 30 Temmuz 2019 Salı 08:15

11 Ağustos'ta sahada!

11 Ağustos'ta sahada!

Paylaş

G.Saray Falcao’yu bekliyor. Yönetim, 11 Ağustos’taki Fiorentina maçına Kolombiyalı yıldızla çıkmayı planlıyor. Tecrübeli forvetle ilgilenen Roma da transferden çekildi.

AKŞAM

RADAMEL Falcao transferini bitirmek için çabalayan Galatasaray, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kolombiyalı golcü ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar, Monaco Kulübü’nü ikna etmeye çalışıyor. Yönetim, Fransız ekibinin cumartesi günü Sampdoria ile oynayacağı son hazırlık maçından önce transferi sonlandırmayı hedefliyor. Galatasaray, 11 Ağustos’ta Fiorentina ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasına Falcao ile çıkmayı planlıyor. Monaco’nun kampına katılan Kolombiyalı yıldızın transfer durumu ülkesinde de merak konusu.

ROMA KULÜBÜ MALİYETTEN KAÇTI

Galatasaray’ın Falcao’ya yıllık 5 milyon euro önerdiği ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtildi. Tecrübeli golcünün yüksek maliyeti nedeniyle Roma kulübünün de bu transferden vazgeçtiği ifade edildi. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Monaco’yla sadece 1 yıllık mukavelesi kaldı. Yani Fransızlar onu bu yaz döneminde elden çıkaramazsa, Falcao, önümüzdeki sezonun bitiminde bedelsiz ayrılma hakkına sahip olacak. Ayrıca ocak ayında da istediği kulüple protokol yapabilecek.

BEDAVA GETİRME ÇABASI VAR

Monaco’nun esas derdi ise oyuncunun yüksek yıllık maaşı... Kolombiyalı futbolcu, her sene 9 milyon euroyu cebine koyuyor. Menajer Ahmet Bulut da Fransız ekibiyle görüşerek Falcao’yu bedelsiz olarak koparmaya çalışacak. Türkiye’deki ve Fransa’daki vergi oranları arasında ciddi fark olduğu için Falcao’nun 5 milyon euroya olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Zaten 33 yaşındaki futbolcunun bu tarihten sonra gideceği yeni takımda 9 milyon veya daha üzerinde bir rakam kazanması imkansız görünüyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

'Her türlü şampiyon'

title

Yeni transfer John Obi Mikel Trabzon'da

title

Beşiktaş'tan golsüz prova

İstanbul Havalimanı’nda 1 Ton 217 Kilogram Pangolin Pulu Ele Geçirildi

SPOR GÜNDEMİ

Ali Topaloğlu: Madalyam Erdoğan'a
Ali Topaloğlu: Madalyam Erdoğan'a

Ali Topaloğlu: Madalyam Erdoğan'a

Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası’nda gülle atmada dünya rekoru kıran kaptan Ali Topaloğlu tüm madalyaları Erdoğan’a armağan etmek istiyor.

Kartal Marcelo için pusuda
Kartal Marcelo için pusuda

Kartal Marcelo için pusuda

Eski stoperi Marcelo’nun Lyon ile yaşadığı sorunu yakından takip eden Beşiktaş, şartların oluşmasını bekliyor.

Konoplyanka sesleri
Konoplyanka sesleri

Konoplyanka sesleri

29 yaşındaki Ukraynalı yıldız Konoplyanka ile haziran ayından itaberen yapılan temaslarda sona gelindi. Schalke ile ise bonservis konusunda görüşmeler sürüyor. Son nokta koyulmak üzere...Kısa süre içinde açıklama yapılacak...

Deniz Türüç transferinde son dakika şoku
Deniz Türüç transferinde son dakika şoku

Deniz Türüç transferinde son dakika şoku

Cimbom, Deniz Türüç’ün bonservisi için Kayserispor ile 3 milyon euro + Ozornwafor’un kiralık verilmesi karşılığı el sıkışmıştı.

Beşiktaş'a bir iyi bir de kötü haber!
Beşiktaş'a bir iyi bir de kötü haber!

Beşiktaş'a bir iyi bir de kötü haber!

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş’a bir iyi bir de kötü haber geldi. Martins-İndi ile anlaşma noktasına varan Siyah-Beyazlılar, Stoke City’nin çark etmesiyle sarsıldı. Ancak iyi haber Fransa’dan geldi.

Ali Koç transferi bitirmek için gitti!
Ali Koç transferi bitirmek için gitti!

Ali Koç transferi bitirmek için gitti!

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Audi Cup için Almanya'ya gitmeden önce Marsilya'ya uçtu. Koç, Yanal'ın ısrarla istediği Luiz Gustavo için kulübüyle pazarlık masasına oturdu.

Yeniden Bas Dost
Yeniden Bas Dost

Yeniden Bas Dost

FENERBAHÇE’NİN geçmiş transfer dönemlerindeki gözdesi Bas Dost, tekrar gündeme geldi. İşte Fenerbahçe’nin son transfer haberleri…

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.