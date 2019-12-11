1001 projeye 17.5 milyon

Aksam.com.tr

GENÇLİK Projeleri Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen 2019-I Özel Çağrısı sonuçlandı. Geçen yıldan 7 kat fazla başvuru yapıldı. Değerlendirme sonucunda Gönüllülük, Kültür ve Sanat, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor, Yenilikçi Fikirler, Çevre Bilinci ve Hayvanların Korunması başlıklarında sunulan 1.001 projeye 17.5 milyon TL destek verilmesi kararlaştırıldı. Gençlerin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak tasarlanan 2019-I Özel Çağrısı’nın kapsamına ilk defa ilkokul ve ortaokullar ile Bilim ve sanat merkezleri dahil edildi. Resmi okulların yanı sıra program özel okulları da kapsayacak şekilde genişletildi.

MİNİKLERDEN 104 PROJE

Kültür sanat alanında 371, gönüllülük alanında 170, yenilikçi fikirler alanında 148, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor’ alanında 135, çevre bilinci alanında 135 ve hayvanların korunması alanında 42 adet olmak üzere toplam 1001 proje desteğe değer bulundu. Program kapsamında ilkokulların 104, ortaokulların 240, liselerin 442, BİLSEM’lerin 58, üniversitelerin 157 adet projesine destek sağlandı. Engelli gençlere yönelik farklı düzeylerde eğitim veren kurumların 21 projesi de desteklenecek projeler arasındaki yerini aldı.

BAKAN KASAPOĞLU: GURUR DUYUYORUZ

SPOR Bakanı Muharrem Kasapoğlu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bugünün ve yarının gençlerinin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklerken, onların hayatın her sahasında; çevre bilinci ve hayvanların korunması gibi çok geniş bir yelpazede etkin katılımlarına şahitlik ettik. Gençlerimizin yürüttükleri harika çalışmalara hep birlikte şahitlik ettik. Gençlerimizle gurur duyuyoruz.