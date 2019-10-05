Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 275.302
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. 100 bin euro maaş ortalaması ile devlere kafa tutuyor!

100 bin euro maaş ortalaması ile devlere kafa tutuyor!

100 bin euro maaş ortalaması ile devlere kafa tutuyor!

Geçtiğimiz sezonu 7.sırada bitiren Antalyaspor'un maddi olarak büyük sıkıntı yaşaması futbolculara ve teknik heyete yansımıyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam çekinerek geldiği Ülker Stadı’nda tarihi bir galibiyet alan Antalyaspor’da büyük sevinç yaşanırken, Akdeniz ekibindeki kadro oluşumu bir hayli dikkat çekti.

ANTALYASPOR'DA MAAŞ ORTALAMASI 100 BİN EURO

Mali yönden büyük sıkıntı yaşayan kulübün 100 bin Euro maaş almayı kabul eden futbolcularla yoluna devam etmesi parmak ısırtırken, tecrübeli teknik adam Bülent Korkmaz’ın bu oyuncu grubunu iyi yönetmesi takdir topladı.  Transfer sezonunda sadece 470 bin Euro harcayan (Ufuk Akyol bonservis) Antalyaspor’da yaşı 22’yi geçememiş tam 5 isim bulunurken, zor şartlarda mücadele eden kulübün 2 yıl daha bu şekilde yoluna devam edeceği belirtildi.

GELECEĞE YATIRIM YAPIYORLAR

Geçtiğimiz sezon da maddi açıdan zor bir dönemden geçen Antalyaspor ligi 7.sırada bitirirken, geleceğe yatırım yapan ekibin Ufuk Akyol (22), Doğukan Sinik (20), Harun Alpsoy (22), Batuhan Arslan (20), Paul Mukairu’ya (19) gibi futbolculara yatırım yapması ayrıca alkış topluyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Evlilik defterini kapattı!
Alişan: 'Cimri sözü üzerime yapıştı'
Kavga büyüyor... Hadise'den Demet Akalın'a ağır gönderme!
Aşk seranatı
'Çorap örmedim, çorba yaptım'
<p>Lviv Havalimanı basın servisi, Vigo´dan İstanbul´a gitmekte olan kargo uçağının yakıt ikmali için

İspanya´dan İstanbul´a Giden Kargo Uçağı Düştü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sarissa ve Samuha'da Anadolu tarihi gün yüzüne çıkıyor

Sarıyer'de zincirleme trafik kazası