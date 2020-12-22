10 numara 6 yıldız

MERSİN’DE düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda, milli cimnastikçilerimiz tarih yazdı... Erkeklerde 8, kadınlarda da 2 kez madalya sevinci yaşayan milli sporcular, Türkiye’ye bu alanda birçok ilki de tattırdı. Artistik Cimnastik Erkekler Milli Takımı, gümüş madalyayla tarihinde ilk kez takım halinde madalya kazandı. İlk kez bir Avrupa Şampiyonası’nda takım halinde finale çıkan kadın sporcular da hem gençlerde hem büyüklerde ilk defa madalya aldı. Erkekler kategorisinde gençlerdeki alet finallerinde Mert Efe Kılıçer gümüş ve bronz, Bora Tarhan, bronz kazandı. Büyük atletler finalinde İbrahim Çolak halkada Ferhat Arıcan da pararlel barda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Ferhat Arıcan aynı zamanda kulplu beygir aletinde de bronz madalya aldı. Kadınlarda Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazanarak ilki gerçekleştirdi. Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı da yer atletinde Avrupa 2.’si olarak gümüş madalyayı boynuna taktı. Erkekler takım halinde gümüş madalya kazandı. Kadın sporcularımız ise Avrupa 4.’sü oldu.
Süper Lig'de bu akşam Göztepe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da, hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçı öncesi Taylan Antalyalı, Arda Turan, Younes Belhanda ve Luyindama sarı kart sınırında bulunuyor.
Ülkesinin takımlarından Vitoria Guimaraes'e transfer olan Ricardo Quaresma, deplasmanda Santa Clara'yı 4-0 mağlup etti. Portekizli yıldız karşılaşmada 1 gol, 2 asistle oynarken maç sonrası da dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Takımının gol yollarında sorun yaşadığını dile getiren Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, buna rağmen devre arasında forvet transferi yapmayacaklarını söyledi.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen Sven ve Lars Bender kardeşler, sezon sonunda futbol kariyerlerini noktalama kararı aldı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 14.haftasının açılış maçında bugün Hatayspor'a konuk olacak…