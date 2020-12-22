10 numara 6 yıldız

AKŞAM

Mersin'de düzenlenen şampiyonada erkeklerde 8, kadınlarda ise 2 kez madalya sevinci yaşadık. Ayrıca Artistik Cimnastik Erkekler Milli Takımı, gümüş madalyayla tarihinde ilk kez takım halinde madalya kazandı.

MERSİN’DE düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda, milli cimnastikçilerimiz tarih yazdı... Erkeklerde 8, kadınlarda da 2 kez madalya sevinci yaşayan milli sporcular, Türkiye’ye bu alanda birçok ilki de tattırdı. Artistik Cimnastik Erkekler Milli Takımı, gümüş madalyayla tarihinde ilk kez takım halinde madalya kazandı. İlk kez bir Avrupa Şampiyonası’nda takım halinde finale çıkan kadın sporcular da hem gençlerde hem büyüklerde ilk defa madalya aldı. Erkekler kategorisinde gençlerdeki alet finallerinde Mert Efe Kılıçer gümüş ve bronz, Bora Tarhan, bronz kazandı. Büyük atletler finalinde İbrahim Çolak halkada Ferhat Arıcan da pararlel barda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Ferhat Arıcan aynı zamanda kulplu beygir aletinde de bronz madalya aldı. Kadınlarda Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazanarak ilki gerçekleştirdi. Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı da yer atletinde Avrupa 2.’si olarak gümüş madalyayı boynuna taktı. Erkekler takım halinde gümüş madalya kazandı. Kadın sporcularımız ise Avrupa 4.’sü oldu.