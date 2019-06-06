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06 Haziran 2019 Perşembe 09:30 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 09:30

10 milyon euro'luk yıldızı bedavaya alıyor

10 milyon euro'luk yıldızı bedavaya alıyor

İddialı bir kadro kurmak için yoğun çaba sarf eden Galatasaray, sol beke de takviye yapmak için kolları sıvadı. Aslan’ın hedefindeki isim ise Liverpool’la yollarını ayıran İspanyol yıldız Alberto Moreno

ŞAMPİYONLAR Ligi’nde başarı hedefleyen ve gelecek yıl da ligi domino etmek isteyen Galatasaray, kadrosunu derinleştirmek için çalışmalara başladı. Sarı-Kırmızılılar, merkez orta saha, 10 numara, forvet, sol kanat ve stoperin ardından sol beke de takviye yapma kararı aldı. Ömer Bayram ile yollarını ayıracak olan Cim Bom, Emre Taşdemir’in de istenilen seviyede olmamasından dolayı Yuto Nagatomo’ya alternatif bir oyuncu almayı planlıyor…

BONSERVİSİ ELİNDE

 ¦ TEKNİK direktör Fatih Terim’in bu bölge için düşündüğü ilk isim ise Liverpool ile yollarını ayıran İspanyol yıldız Alberto Moreno… Premier Lig’de geçtiğimiz sezon yeterli forma şansını bulamayan ve kulübü ile sözleşme uzatmayan İspanyol oyuncu, yeni bir maceraya başlamak istiyor. Oyuncunun bonservisinin olmaması Galatasaray’ı cezbeden en önemli nokta… Yönetimin bayramdan sonra oyuncunun menajeri ile irtibata geçeceği kaydedildi.

SEVİLLA DA İSTİYOR

 ¦ ANCAK bu transferde Galatasaray’ın karşısında zorlu rakipler bulunuyor… 26 yaşındaki oyuncunun eski kulübü Sevilla başta olmak üzere, Getafe ve Valencia da Moreno ile ilgileniyor. İtalya ve İngiltere’den de bazı kulüplerin İspanyol yıldızı istediği basına yansıdı. Ancak Sarı-Kırmızılılar, Moreno’nun aklını Şampiyonlar Ligi kozu ile çelmeye çalışacak. İspanyol Boğası, sol bekin yanı sıra sol açık mevkiinde de görev yapabiliyor…

(Gunes)

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