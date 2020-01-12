10 milyon euroluk teklif

AKŞAM
İtalya basınında çıkan haberlere göre; pazarlıklar iyi gidiyor. Tarafların anlaşması halinde Seri de devre arasında Galatasaray’dan ayrılacak.
Filenin Sultanları, Tokyo 2020 Elemeleri yarı finalinde Polonya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.
Geçen sezon Ozan Tufan’ın Alanya’da yeniden doğuşunda pay sahibi olan genç teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup için de “Bize kiralayın, yeniden kendine gelsin” önerisinde bulundu.
Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'da forma giyen Mert Çetin'in transferini sonuçlandırmak için İtalya'ya gitti. Sarı kırmızılı kulübün transferini bitirmek için yoğun çaba harcadığı 23 yaşındaki stoper bu sezon Roma formasıyla 4 maçta görev aldı.
Hemen her transfer döneminde Fenerbahçe ile adı anılan isimlerden Hatem Ben Arfa için Fenerbahçe'nin teklif yaptığı iddia edildi.
Fenerbahçe, Tahkim Kurulu'ndan olumlu karar çıksaydı İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'in transferini bitirmeyi planlıyordu.
Medipol Başakşehir'in 30 yaşındaki sağ beki Junior Caiçara Abdullah Avcı ile Okan Buruk dönemindeki oynadıkları futbolla ilgili çarpıcı bir kıyasta bulundu: "Abdullah Avcı ile Okan Buruk’un oyun anlayışları benzer. Ama geçmişte çok pas yaparken, üçüncü bölgede yeterince verimli değildik. Şimdi daha agresif ve topu kapmaya çalışan bir takım olduk"
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için Arsenal'in istekli olduğu öne sürüldü.