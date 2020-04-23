10 milyon euro 'feda' istedik

AKŞAM
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV’de önemli açıklamalar yaptı. Koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı futbolculardan maaş indirimi istediklerinin de altını çizen Cengiz, “Yıllık 60 milyon euro vergi hariç profesyonel futbolcu giderimiz var. Bunun bir bölümünün inmesini istiyoruz. O bölüm de çok büyük değil, 10 milyon euro kadar. Bir şey değil. Benim 150 milyon euroluk gider bütçemde %10 bile değil. Fedakarlık istedik. Oyuncular inceliyor. Görüşmeler sürüyor” diye konuştu.
KAPATMAK MÜMKÜN DEĞİL
Amatör şubelerle ilgili Abdurrahim Albayrak’ın yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını da vurgulayan Cengiz, “Duyguları çok yoğundu. Sözleri yanlış yorumlandı. Abdurrahim Bey ‘Amatörleri kapatalım’ demedi. ‘Bence’ dedi, ‘Geçici’ dedi. Bu amatör sporların çoğunu Türkiye’ye Galatasaray getirdi. Biz bununla övünüyoruz. Biz bunları asla kapatmayız. Amatörüleri bırakın kapatmayı reel bütçelerle bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Uzun vadede onları kendine yeter hale getireceğiz” dedi.
DEVLETİMİZİN ÖNGÖRÜSÜ MÜTHİŞ
Cengiz, koronavirüs nedeniyle devletin aldığı önlemlerin de çok iyi olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: “Karınca kararınca yardım yaptık. Bizim görevimiz devlete uymaktır. Devlet mücadele ediyor bize de destek olmak düşer. Karınca kararınca yardım yaptık. Otel hazır duruyor. Biz de hemen oteli vermeyi düşündük. Devletimiz hastane ve sahra hastaneleri kurdu. 13 Nisan 2019’da Resmi Gazete’de pandemi durumunda alınması gereken kararlar var Cumhurbaşkanımızın imzasıyla… Bu müthiş bir öngörü… Kendilerine hayran kaldım.”
TFF KULÜPLERİ DİNLEMELİ
Başkan Cengiz, liglerin oynanıp oynanmaması ile ilgili ise şunları söyledi: ”Herkes kendi çıkarına göre konuşmayı seviyor. Bir şehir olacaksa neden İstanbul değil? Antalya ise Antalya’ya gideriz. Bu olursa, TFF bütün giderleri karşılasın. Zaten kulüplerin geliri yok. TFF liglerin durumuyla ilgili karar alacakken bizlere danışmalı. Ben yaptım oldu olmaz.
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