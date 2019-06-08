10 Haziran av zamanı

AKŞAM

A Milli Takım’a giden Teknik Direktör Şenol Güneş’in ardından ateşten koltuğu devralacak Abdullah Avcı için pazartesi günü Vodafone Park’ta, saat 15.00’te imza töreni var. Başkan Fikret Orman’ın da yer alacağı toplantıda, Avcı 3 yıllık kontrata imzasını atacak. Başakşehir’in kurulduğu dönemden, 2019’a kadar kendisini orada ispatlayan ve Milli Takım geçmişi de olan Abdullah Avcı, son 4 sezondur 3 büyüklerin canını okuyor.

HER DAİM İLK 4’TE YER ALDI

Başakşehir, Abdullah Avcı ile son 5 sezonu hep ilk 4 içinde tamamladı. Genelde lige çok iyi başlayıp, şampiyonluğun en ciddi adayı gösterilen Başakşehir, ikinci yarılarda son 5-6 haftada kaptırdığı puanlarla mutlu sona ulaşamadı. Abdullah Avcı döneminde Başakşehir, net pas oyununda ve top saklamadaki başarısıyla, futbolseverlerin beğenisini toplamıştı. Kara Kartal, Avcı ile başarının geleceğinden oldukça çok umutlu.