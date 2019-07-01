1 Temmuz Fenerbahçe transfer haberleri: Mustafi, Zanka, Mahmut Tekdemir, Rodrigues, Lucas Lima, Kolarov

Geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe bu sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına hız verdi. Sportif direktör Comolli'nin yürüttüğü transfer görüşmelerinde bazı isimlerde imza noktasına gelindi. Garry Rodrigues ve Kolarov ile her konuda anlaşma sağlayan Sarı Lacivertlilerde gündem stoper transferi...

Fenerbahçe, Max Kruse transferinin ardından diğer bombaları da art arda açıklamayı planlıyor. Sarı Lacivertlilerde gündemin ilk sırasında stoper transferi var. Bu bölge için öne çıkan isimler Arsenal'den Mustafi ve Danimarkalı stoper Zanka. Fenerbahçe ayrıca, Kolarov transferini de noktalamak üzere...

İşte 1 Temmuz Fenerbahçe transfer haberleri...

PUSCAS'TA FENERBAHÇE AVANTAJLI

GOLCÜ adaylarını geniş tutan Fenerbahçe’nin Palermo’da forma giyen George Puscas transferinde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. İlk olarak Kanarya’nın gündemine giren 23 yaşındaki golcü ile Galatasaray’ın da ilgilendiği ortaya çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim’in yönetime “Mutlaka alalım” demesi sonrası Cim-Bom da devreye girdi. Ancak oyuncu ile ilk olarak görüşen ve prensipte anlaşmaya varan Fenerbahçe, hemen kulübü Palermo ile de temasa geçti ve hafta içinde görüşmek için randevu aldı. Geçen sezon 33 maçta 9 gol, 3 asistel oynayan Puscas için kulübünün 3-4 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.

MAHMUT TEKDEMİR, FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI

FENERBAHÇE’DE transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor… Max Kruse’nin ardından bombaları peş peşe patlatmaya hazırlanan Sarı-Lacivertliler, el sıkıştığı 31 yaşındaki Mahmut Tekdemir’in de Başakşehir ile anlaşmasını bekliyor. Başakşehir'le 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Mahmut'un, F.Bahçe'de forma giymek istediğini Başkan Göksel Gümüşdağ'a ilettiği ve izin istediği ortaya çıktı.

YANAL’I EMRE İKNA ETTİ

BAŞKAN Ali Koç’la arası çok iyi olan Gümüşdağ’ın bu transfere engel olmayacağı ve Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında… İki başkanın bu hafta içinde bir araya gelmesi ve transferi noktalaması bekleniyor. Fenerbahçe, Mahmut’la 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Mahmut transferinde Emre Belözoğlu’nun da büyük rol oynadığı teknik direktör Ersun Yanal’ı tecrübeli futbolcunun ikna ettiği belirtildi.

MUSTAFI'YE KİRALIK TEKLİFİ

Ancak İngiliz kulübü Alman oyuncu için 25 milyon euro bonservis bedeli belirlediği için Sarı-Lacivertliler’in bunu karşılaması mümkün değil. Yine de 27 yaşındaki oyuncuyu kadroya katma sevdasından vazgeçmeyen Kanarya’nın kiralama teklifi ile yeniden Premier Lig ekibinin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Mali dengeyi sağlamak için adımlarını dikkatli atmak zorunda olan Fener yönetiminin imkanları zorlayarak, Arsenal’e iyi bir teklif sunmaya hazırlandığı ve bu hafta içinde bu konuda önemli bir adım atılacağı ifade edildi. Mustafa geçen sezon 31 maçı çıkarken, 2 gol kaydetti.

'LUCAS LIMA GİDEMEZ'

HAFTA içinde Brezilya ve Türk basınında sıkça dillendirilen, Lucas Lima’nın Fenerbahçe’ye imza atacağı söylentileri hakkında Palmeiras CEO’su Alexandre Mattos’tan net bir açıklama geldi. Mattos, “Herhangi bir girişim yok. Lima görüşmelere açık değil. Lima kalıyor. Hiçbir kulüp de bizimle temas kurmadı, Lima kalıyor” diye konuştu. Lima’nın avukatı da bu iddiaları yalanlayan bir açıklama yapmıştı. Avukat Xisto, aynı zamanda Lucas Lima’nın temsilcilerinin, Neymar’ın babası Neymar Da Silva Santos ve Andre Cury olduğunu söyledi. Onların da herhangi bir doğrulama işareti vermediğinin altını çizdi. Xisto, “Bahsedilen görüşmeler olmadı. Ben, oyuncunun menajeri ve avukatıyım. Ortaya atılan belgelerin hiçbir geçerliliği yok. Diğer temsilciler de doğrulayan bir işaret vermedi” diye konuştu.

ÖZİL’E 30 İSTEDİLER

TÜRKİYE’NİN 3 büyük kulübünün de Mesut Özil için Arsenal’ın kapısın çaldığı, gelen yanıtın ise ‘30 milyon euro’ olduğu öğrenildi. Bu fiyatı duyan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Mesut Özil girişimlerini durdurdu.

HER ŞEY MOSES’E BAĞLI

SARI-Lacivertliler, geçen sezon devre arasında kiraladığı Victor Moses’ın hazırlık döneminde göstereceği performansa göre, oyuncunun tapusunu almak için girişim yapacak. Uyum sürecini atlatan Nijeryalı yıldız, paylaştığı bireysel çalışmalarında bir hayli istekli görülüyor.

REYES ŞANS İSTİYOR

GEÇTİĞİMİZ sezonun başında bedelsiz olarak kadroya katılan ancak beklentilerin çok uzağında kalınca Leganes’e kiralanan Meksikalı stoper Diego Reyes, bu sezon Fenerbahçe’de kalmak istiyor. 26 yaşındaki stoper, kendini ispatlayabileceği düşüncesinde.

RODRIGUES'E ONAY ÇIKTI

FENERBAHÇE’NİN transfer etmek istediği Garry Rodrigues için Al İttihad’ın Şilili Teknik Direktörü Jose Luis Sierra konuştu ve oyuncunun ayrılacağını açıkladı. Sierra, “Geçen sezon yapılan transferlerden dolayı oyuncuların kontratları FIFA tarafından bizi zor duruma sokacak düzeyde. Bu yüzden Garry Rodrigues bizimle olmayacak. Gideceği takım hakkında bir şey diyemem. Görüşmeler konusunda bir bilgim yok” açıklamasında bulundu. Öte yandan kulüp yönetimi de, “Gelen teklifl eri değerlendiriyoruz” bilgisini paylaştı. Rodrigues, Galatasaray formasıyla parlamıştı.

FENER' DANİMARKALI STOPER: ZANKA

Geçtiğimiz sezon savunma hattında ciddi sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, bu bölgeye takviye yapmak için çalışmalarına hız vermiş durumda. Teknik patron Ersun Yanal bu bölgeye mutlak olarak takviye isterken Sarı-Lacivertli kurmayla önemli bir hamlede bulundular.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

Fenerbahçeli yetkililerin Huddersfield'ın Danimarkalı savunmacısı Zanka ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. Zanka'nın Huddersfield ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

GEÇEN SEZON 25 MAÇA ÇIKTI

Premier Lig'den düşen Huddersfield, 1.90 boyundaki deneyimli stoperini satmaya sıcak bakıyor. Zanka geçtiğimiz sezon 25 maçta görev aldı. Bu süre içinde 3 gol 1 asist yapmayı başardı.

TEKLİF 3.5 MİLYON EURO...

Fenerbahçe'nin için İngiliz kulübüne 3.5 milyon Euro bonservis teklifinde bulunduğu ve 1 yıllık sözleşmesinin kalmasının da avantaj olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE, STURRIDGE'DEN 'FEDA' BEKLİYOR

Forvet hattına ilk olarak Max Kruse'yi tranfser eden Fenerbahçe, bu bölge için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Liverpool ile sözleşmesi sona eren İngiliz golcü Daniel Sturridge ile temas halinde.

29 yaşındaki İngiliz yıldızın Fenerbahçe'den yıllık 4.2 milyon Euro istediği Fenerbahçe'nin teklifinin ise 3 milyon Euro olduğu öğrenildi. İki tarafın fedakarlıkta bulunması ve devreye bir miktar imza parasının da girmesiyle transferin olumlu sonuçlanabileceği ifade ediliyor. Daniel Sturridge'e teknik patron Ersun Yanal'ın da çok sıcok baktığı da gelen haberler arasında.

BİR ZAMANLAR 1 NUMARAYDI

Sturridge 26 kez İngiltere Milli Takım forması giydi. İlk 11'in değişmeziydi ancak sonrasında bu yerini kaybetti.