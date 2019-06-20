1 hafta içinde imzalar atılıyor

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

KULÜPLER Birliği ile Bankalar Birliği arasında sürdürülen ‘Kulüpleri mali sıkıntılardan kurtarma’ anlaşması, sessiz ve derinden ilerliyor. Kamuoyundan uzak, uzmanlar tarafından yürütülen görüşmelerde gelinen noktaya dair Akşam önemli bilgilere ulaştı. Görüşmeler sonunda anlaşmanın, başta planlanan havuz sisteminden çok farklı noktaya geldiği, her kulübün kendi anlaşmasını özel olarak imzalamak için görüşmeler yaptığı bildirildi. Bu noktada en merak edilen konulardan biri ise Fenerbahçe ve Trabzonspor’un durumu. Zira iki kulübe UEFA tarafından verilen süre bu ay sonunda doluyor. Finansal anlaşma olmazsa, iki kulübün de Avrupa’dan men cezası alması gündemde.

GELİRLERİN YÜZDE 60’I BORÇLARA

Bankalar Birliği’nin de bu nedenle iki kulüple yapılan görüşmelere öncelik verdiği

ve anlaşmanın 1 hafta içinde imzalanmasının planlandığı bildirildi. Hem Fenerbahçe hem de Trabzonsporlu ekonomi uzmanlarının konuyla ilgili Bankalar Birliği tarafıyla bir araya geldiği ve uzlaşma zemininde ilerledikleri öğrenildi. Kulüplere sağlanacak kredilerin 3 yıl geri ödemesiz olacağı ve faizlerin, güncel faiz bareminin altında seyredeceği belirtiliyor. Ancak bu kamuoyunu rahatsız edecek boyutlarda bir indirim de olmayacak. Anlaşma çerçevesinde bankalar kulüplerin mali yapıları üzerinde bir denetleyici rol oynayacak, gelirlerin en az yüzde 60’ı borç ödemesinde kullanılacak.

CEZA İHTİMALİ ORTADAN KALKIYOR

Fenerbahçe ve Trabzonspor’un bu anlaşmaya imza atmasının ardından, UEFA’dan men cezası alma ihtimalleri de ortadan kalkıyor. Diğer kulüplerin görüşmelerinde ise böyle bir zaman problemi bulunmuyor. Borçları yapılandırma konusunda Beşiktaş’ın da kısa sürede uzlaşma sağlaması bekleniyor. Ancak Galatasaray ağırdan alıyor. Bankalar Birliği’nin bu konuda kulüplere yapılacak mali kolaylıklarda ise eşitlik ilkesine riayet edeceği ve bir ayrıcalık tanımayacağı belirtiliyor.