Whatsapp çöktü mü? Instagram Whatsapp neden açılmıyor, neden çöktü?

“Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor” sorusu merak ediliyor. Whatsapp neden açılmıyor, fotoğraf neden gönderilmiyor? WhatsApp ve Instagram yine erişim sorunuyla gündemde yer alıyor. Vatandaşlar mesaj gönderemiyor ya da alamıyor. Instagram'da ise akış sağlanmıyor. Daha önce de erişim sağlanamamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, AA muhabirine, sosyal medya platformları Whatsapp, Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorununa ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.

WHASAPP INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Sosyal paylaşım sitesi Facebook ile şirkete ait Instagram ve WhatsApp uygulamalarına erişilemiyor.

WhatsApp ve Instagram yine erişim sorunuyla gündemde yer alıyor. Vatandaşlar mesaj gönderemiyor ya da alamıyor. Instagram'da ise akış sağlanmıyor. Henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

DAHA ÖNCE ERİŞİM SAĞLANAMAMIŞTI?

Geçtiğimiz günlerde de erişim sıkıntısı yaşanmıştı.

Erişim aksaklığının ABD'nin kuzeydoğusu, Avrupa ve Filipinler'de yoğunlaştığı belirtildi.

Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor.

Instagram'ı 2012'de, WhatsApp'ı 2014'te bünyesine katan Facebook'un, dünya genelinde 1 milyar 520 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, AA muhabirine, sosyal medya platformları Whatsapp, Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorununa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu platformlarda dünya genelinde erişim sorunu olduğunu ve bu sorunun Türkiye'deki kullanıcıları da etkilediğini vurgulayan Sayan, "Operatörlerimizden kaynaklı bir sorun bulunmuyor. Bu aksaklıklar yerli yazılımların kullanımının ne denli önemli olduğunun en büyük göstergesi." diye konuştu.

Whatsapp kullanmaya nasıl başlanır?

Whatsapp üzerinden metin, resim ve konum paylaşımı yapabilmek için sırasıyla uygulamayı mobil cihazınıza indirmeli ve telefon numaranızla kayıt işlemini gerçekleştirmelisiniz. Kayıt olduktan sonra telefon rehberinizde yer alan ve sizin gibi uygulamayı indirmiş olan kişilerle ücretsiz olarak mesajlaşmaya başlayabilirsiniz.

Whatsapp Durumları

Whatsapp uygulaması içerisinde “Kişiler” sekmesi altında rehberinize kayıtlı diğer kullanıcıları görürsünüz. Bu gösterim altında aynı zamanda kişilerin mevcut durumları veya slogan niteliğinde kısa ifadeleri yer almaktadır. Bu ifadeler genel olarak durum, statü veya status olarak nitelendirilmektedir. Whatsapp durum ayarları ve çeşitli durum ifadesi alternatifleri için Whatsapp Durumları yazısını okuyabilirsiniz.

Bilgisayar üzerinden Whatsapp kullanmak mümkün müdür?

Whatsapp servisi sadece mobil cihazlar için geliştirilmiş olsa da bu servisi yine cep telefonu kullanmak suretiyle bilgisayar üzerinden de kullanabilirsiniz. Klavye ile rahatça yazışmak isteyenler için tercih edilebilir bir yöntemdir