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  3. Kağıthane'de hasarlı binaların yıkımına başlandı

Kağıthane'de hasarlı binaların yıkımına başlandı

Kağıthane'de hasarlı binaların yıkımına başlandı

Kağıthane'de yaklaşık 10 gün önce istinat duvarının çökmesinin ardından bir bina çökmüş bir bina ise kontrollü yıkılmıştı. Mahallede hasar gören 24 binanın ise yıkımına karar verilmişti. Yıkımlar bugün başladı. Hasarlı binalardan ilkinin yıkımı sürüyor.

Kağıthane'de yaklaşık 10 gün önce istinat duvarının çökmesinin ardından bir bina çökmüş bir bina ise kontrollü yıkılmıştı. Mahallede hasar gören 24 binanın ise yıkımına karar verilmişti. Yıkımlar bugün başladı. Hasarlı binalardan ilkinin yıkımı sürüyor.

 

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