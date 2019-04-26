Son dakika... YSK'dan yeni ara karar

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, A Haber canlı yayınında YSK'nın yeni ara kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özel, 5 bin 515 kişinin daha soruşturulacağını açıkladı.

5 BİN 315 KİŞİ NEDEN ARAŞTIRILACAK?

24 TV canlı yayınına telefonla bağlanan AK Parti YSK Temsilcisi Özel, "Türk medeni kanununun 405 ve 406. maddesine göre sulh hukuk mahkemelerinde haklarında kısıtlılık kararı verilen vatandaşlarımızın oy verme hakları yok. Bunlar hakkında mahkeme kararlarıyla birlikte ilave bir liste vermiştik. Bugünkü ara karar ile ilçe seçimlerine gönderilerek oy kullanıp kullanmadıkları araştırılması istendi"

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