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  3. Son dakika: YSK'da HDP'nin ikinci KHK itirazı da reddedildi

Son dakika: YSK'da HDP'nin ikinci KHK itirazı da reddedildi

Son dakika: YSK'da HDP'nin ikinci KHK itirazı da reddedildi

YSK, HDP'nin KHK'lılarla ilgili verilen mazbata kararına yaptığı ikinci olağanüstü itirazı da reddetti

Bazı ilçelerde seçimi kazanan adayların KHK ile meslekten ihraç edilmeleri nedeniyle YSK'ye itirazda bulunulmuş, YSK de KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine karar vermişti. Bu adaylar yerine ikinci en çok oyu alan adaya mazbata verilmesi kararlaştırılmıştı.

HDP, YSK'nin bu kararına itiraz etmiş, Kurul itirazı 18 Nisan'daki toplantıda reddetmişti.

Alınan bilgiye göre, HDP bu kez de KHK ile ihraç edilenler yerine mazbataların en çok oy alan ikinci adaya verilmesi yönündeki karara ikinci kez olağanüstü itirazda bulundu. YSK, bu itirazı da reddetti.

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