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YSK, yolsuzluğu ortaya çıkardı

YSK, yolsuzluğu ortaya çıkardı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YSK’nın gerekçeli kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “MHP, YSK’nın gerekçeli kararını tartışmasız şekilde doğru ve isabetli bulmaktır. YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır. CHP sözcülerinin gerekçeli karara yönelik saygısız ifadeleri ise millet iradesine ve hukukun temel ilkelerine tahammülsüzlüktür.” S-400 konusuna değinen Bahçeli, “Türkiye S-400 bahanesiyle siyasi ve ekonomik kuşatmaya alınmış, boyun eğmesi amaçlanmıştır” dedi. Tunceli Belediyesi’ndeki tabelaların ‘Dersim’ olarak değiştirilmesine tepki gösteren Bahçeli, kararın yok hükmünde olduğunu söyledi.

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