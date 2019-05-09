YSK üyelerinden suç duyurusu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında ‘çete’ diye hakaret ettiği YSK üyeleri suç duyurusunda bulunacak.
Üyeler sosyal medyadaki hakaretler için de şikayetçi olacak. Kılıçdaroğlu'nun hakaretlerine yanıt veren YSK, şu açıklamayı yaptı: "Anayasa ve kanunlar, yasama organı üyesi olmanın sağladığı dokunulmazlığın hukuki korumasına sığınarak, bir kimseye suç işleme ve yargı organı mensuplarına hakaret etme serbestisi tanımaz. Hakimlerin verdikleri kararlar nedeniyle kişisel olarak hedef gösterilmesi ve itibarsızlaştırılması kabul edilemez."
ŞİDDETLE KINIYORUZ
Kurul açıklamasında, "YSK, baskı, yıldırma, iftira, hakaret ve tehdit kampanyalarından etkilenmeksizin görevini yapmaya devam edecektir. Bu nitelik ve ağırlıkta olan söz ve davranışları reddediyor ve şiddetle kınıyoruz" dendi.
Bir üyenin oğluna hakaret
Kılıçdaroğlu’nun ‘YSK içindeki çete’ diye tanımladığı 7 üyeden birinin çocuğuna okulda sözlü saldırı yapıldı. Arkadaşları tarafından çocuğa ‘Senin baban çete’ diyerek hakaret edildiği öğrenildi.