YSK üyelerinden suç duyurusu

Üyeler sosyal medyadaki hakaretler için de şikayetçi olacak. Kılıçdaroğlu'nun hakaretlerine yanıt veren YSK, şu açıklamayı yaptı: "Anayasa ve kanunlar, yasama organı üyesi olmanın sağladığı dokunulmazlığın hukuki korumasına sığınarak, bir kimseye suç işleme ve yargı organı mensuplarına hakaret etme serbestisi tanımaz. Hakimlerin verdikleri kararlar nedeniyle kişisel olarak hedef gösterilmesi ve itibarsızlaştırılması kabul edilemez."

ŞİDDETLE KINIYORUZ

Kurul açıklamasında, "YSK, baskı, yıldırma, iftira, hakaret ve tehdit kampanyalarından etkilenmeksizin görevini yapmaya devam edecektir. Bu nitelik ve ağırlıkta olan söz ve davranışları reddediyor ve şiddetle kınıyoruz" dendi.

Bir üyenin oğluna hakaret

Kılıçdaroğlu’nun ‘YSK içindeki çete’ diye tanımladığı 7 üyeden birinin çocuğuna okulda sözlü saldırı yapıldı. Arkadaşları tarafından çocuğa ‘Senin baban çete’ diyerek hakaret edildiği öğrenildi.