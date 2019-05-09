YSK sadece itiraz üzerine bakıyor
AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel, YSK’nın “iptal” kararının neden İstanbul Büyükşehir ile sınırlı kaldığını AKŞAM’a değerlendirdi.
Osman Nuri CERİT
AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel, YSK’nın “iptal” kararının neden İstanbul Büyükşehir ile sınırlı kaldığını AKŞAM’a değerlendirdi: “Maltepe’de 6, Büyükçekmece’de 8 sandık başkanı usulsüz olarak atandı. Bu sandıklardaki oy sayısı seçim sonucunu etkileyecek ölçüde değildi. Bu nedenle reddedildi. 37 ilçeye yönelik itiraz olsaydı, karar verilirdi.”