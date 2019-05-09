YSK sadece itiraz üzerine bakıyor

Osman Nuri CERİT

AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel, YSK’nın “iptal” kararının neden İstanbul Büyükşehir ile sınırlı kaldığını AKŞAM’a değerlendirdi: “Maltepe’de 6, Büyükçekmece’de 8 sandık başkanı usulsüz olarak atandı. Bu sandıklardaki oy sayısı seçim sonucunu etkileyecek ölçüde değildi. Bu nedenle reddedildi. 37 ilçeye yönelik itiraz olsaydı, karar verilirdi.”