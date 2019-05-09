Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1661
  • 6,9157
  • 254.128
  • 90.272
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. YSK sadece itiraz üzerine bakıyor

YSK sadece itiraz üzerine bakıyor

YSK sadece itiraz üzerine bakıyor

AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel, YSK’nın “iptal” kararının neden İstanbul Büyükşehir ile sınırlı kaldığını AKŞAM’a değerlendirdi.

Osman Nuri CERİT

AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel, YSK’nın “iptal” kararının neden İstanbul Büyükşehir ile sınırlı kaldığını AKŞAM’a değerlendirdi: “Maltepe’de 6, Büyükçekmece’de 8 sandık başkanı usulsüz olarak atandı. Bu sandıklardaki oy sayısı seçim sonucunu etkileyecek ölçüde değildi. Bu nedenle reddedildi. 37 ilçeye yönelik itiraz olsaydı, karar verilirdi.”

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Şiddet yapmadım, şiddet gördüm'
Brad Pitt aşk iddialarına yanıt verdi
Büşra Develi'nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı!
Yasemin Özilhan'a eşinden uyarı geldi! Çantasında çikolata taşıyor
Simge Sağın işine yatırım yapıyor

Hayat Kısa İnsanlar Uçuyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Mayıs ayı otomobil kampanyaları genişleyen hurda avantajı ve sıfır faizli kredileriyle dikkat çekiyor

4 ayaklı civciv görenleri şaşırttı