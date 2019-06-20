Yıldırım'dan İmamoğlu'nun vaatlerine güldüren yorum

Binali Yıldırım, Beyaz TV ve 24TV ortak yayınlanan "Binali Yıldırım ile Seçim Özel" programında İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ne başkan seçilmeden önce 37 vaatte bulunduğunu ancak bunlardan sadece 2 tanesini gerçekleştirdiğini hatırlatarak 'nostaljik tramvay yapacağım demişsin, tramvay yok nostalji devam ediyor' dedi.

#SeçimeDoğru#CANLI Yıldırım: 37 vaat vermiş, sadece 2 tanesini gerçekleştirmiş, 11 kreş vaat etmiş 5 yılda bir tane gerçekleştirmiş pic.twitter.com/ANs7ZfDoRT — 24 TV (@yirmidorttv) 19 Haziran 2019