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  3. Yıldırım'dan İmamoğlu'nun vaatlerine güldüren yorum

Yıldırım'dan İmamoğlu'nun vaatlerine güldüren yorum

Yıldırım'dan İmamoğlu'nun vaatlerine güldüren yorum

Binali Yıldırım, Beyaz TV ve 24TV ortak yayınlanan "Binali Yıldırım ile Seçim Özel" programına katıldı. İmamoğlu'nun Beylikdüzü vaatlerine ilişkin yaptığı yorum izleyenleri güldürdü.

Binali Yıldırım, Beyaz TV ve 24TV ortak yayınlanan "Binali Yıldırım ile Seçim Özel" programında İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ne başkan seçilmeden önce 37 vaatte bulunduğunu ancak bunlardan sadece 2 tanesini gerçekleştirdiğini hatırlatarak 'nostaljik tramvay yapacağım demişsin, tramvay yok nostalji devam ediyor' dedi.

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