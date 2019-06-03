  • $5,8754
  • 6,58
  • 248.012
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Siyaset Haberleri
  • Yıldırım: Ekrem İmamoğlu'yla yayına çıkma konusunda CHP ile Bayramdan sonra temasa geçilecek
03 Haziran 2019 Pazartesi 15:40 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:53

Yıldırım: Ekrem İmamoğlu'yla yayına çıkma konusunda CHP ile Bayramdan sonra temasa geçilecek

Yıldırım: Ekrem İmamoğlu'yla yayına çıkma konusunda CHP ile Bayramdan sonra temasa geçilecek

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile ilgili ekrana çıkacaklarını duyurdu.

"Ekrem İmamoğlu’yla yayına çıkma konusunda CHP ile Bayramdan sonra temasa geçilecek" diyen Yıldırım, İmamoğlu ile yayına çıkma konusunda prensipte bir sorun olmadığını ifade etti.

"Böyle bir yayının İstanbullulara katkı sağlaması önemli" diyen Yıldırım, "Biz karşılıklı bir yayına çıkma konusunda prensip olarak tamam dedik. Hatta bizim bu kampanyadan sorumlu genel başkan yardımcımız, CHP'deki arkadaşlarla temasa geçecek ve bunun altyapısını hazırlayacaklar" dedi.

Adana´da Sıcaktan Bunalan Adam Çareyi Motosikletinin Önüne Pervane Takmakta Buldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

2019 Ramazan Bayramı mesajları

Bayram namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı vakitleri!

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.