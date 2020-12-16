YİK'ten ABD'nin yaptırım kararına kınama

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nun ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamalarda bulundu: “Kurul üyeleri, ‘eğitim-öğretim’ ve ‘aile kurumu’ başlıkları altında istişarelerde bulunmuş; ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararını ele almışlardır. ABD’nin bir NATO müttefi ki olan Türkiye’nin S-400 tedariki dolayısıyla aldığı tek taraflı yaptırım kararı kınanmış; Türkiye’nin milli güvenlik ve egemenlik haklarıyla ilgili bir konu üzerine alınan bu yanlış karara karşı atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir.”

AB’DEN ERDOĞAN’A KRİTİK TELEFON



Başkan Erdoğan, arayıp zirve için bilgi veren AB Konseyi Başkanı Michel’e ‘yeni sayfa’ çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Zirvesine ilişkin bilgi vermek ve fikir alışverişinde bulunmak için Başkan Erdoğan’ı telefonla aradı. Türkiye olarak AB ile yeni bir sayfa açmak isterken birilerinin mütemadiyen kriz çıkarmak için çaba harcadığını dile getiren Başkan Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin bu kısır döngüden bir an evvel kurtarılması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda da iyi niyet ve yapıcı tutum sergileyen tarafın Türkiye olduğunu; bu konuda uluslararası konferans düzenlenmesi yönündeki önerisinin hâlâ masada bulunduğunu ifade etti.

BEŞ ÜLKEDEN GÜVEN MEKTUBU



Başkan Erdoğan, güven mektubu sunan Lüksemburg Büyükelçisi Angele da Cruz, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars, Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan, Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ve Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin’i ayrı ayrı kabul etti.