Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'dan s-400 çıkışı: Kabul edilemez!

Başkanlığını Yahudi asıllı Eliot Lance Engel'in yaptığı ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nun Türkiye'nin Rusya’dan S-400 hava ve füze savunma sistemi alması durumunda ABD yapımı F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasını öngören karar tasarısını kabul etmesi ile ilgili Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’dan açıklama geldi.

''TEK TARAFLI VE HAKSIZ BİR ADIM''

ABD Dış İlişkiler Komisyonunun kararını, Türkiye’yi zor durumda bırakmaya yönelik tek taraflı ve haksız olarak atılmış bir adım olarak değerlendiren Erbakan, “Siyonist ajanda doğrultusunda Kudüs’ü İsrail’in bölünemez başkenti olarak tanıyan Kongre kararının ana destekçisi konumunda olan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Yahudi asıllı Eliot Lance Engel’in etkisiyle S-400 konusundaki karar tasarısının kabul edilmesi, Türkiye açısından hiçbir anlam ve kıymet taşımayacaktır.” dedi.

''ABD'NİN MÜDAHİL OLMA İSTEĞİ KABUL EDİLEMEZ''

Amerika'nın Türkiye'ye NATO çerçevesinde biçtiği sınırlı ve dışa bağımlı rolün gereklerine uygun kısıtlı bir hareket alanı bırakmaya çalıştığını vurgulayan Erbakan, ABD'nin bağımsız bir ülke olan Türkiye'nin savunmasına müdahil olma isteğinin asla kabul edilemez bir durum olduğuna işaret etti.

Erbakan şöyle devam etti:

''Türkiye'nin kendini savunma hakkına kendi iradesi dışında müdahale edilmesi asla düşünülemez. Bu nedenle, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nun Amerika'yı küresel egemen güç olarak gören bir zihniyetle ve ‘dediğim dedik’ anlayışı ile almış olduğu ültimatom niteliğindeki bu kararı yok hükmündedir. İyi niyetten uzak bu karar aynı zamanda Amerikan Yönetimi'nin suni 'stratejik ortaklık' anlayışının da göstergesi niteliğindedir.''

''MİLLİ VE YERLİ HAVA SAVUNMAMIZI BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRMELİYİZ''

Yaşanan tüm bu gelişmelerden hareketle, Türkiye'nin kendi savunmasını; dışarıdan ithal S-400 veya Patriot füzeleriyle değil, kendi 'Milli ve Yerli' savunma sistemi ile gerçekleştirmesi gerektiğine dikkat çeken Erbakan, sözlerini şöyle tamamladı:

''Bununla ilgili gerekli altyapı çalışmalarının bir an önce başlatılmasının hayatiyetini, Yeniden Refah Partisi olarak bir kez daha ilgili ve yetkililere duyurmakta fayda görüyoruz.''

''MUHALEFETTEN ŞİKAYETÇİ BU MİLLET''

Muhalefetin 'Bunlar gitsin de ne olursa olsun' anlayışı güttüğünü ifade eden Erbakan, “Sadece eleştiren asla çözüm önermeyen muhalefetten şikayetçi. İktidarın yapmış olduğu bir camiyi, üniversiteyi, bir ilim yuvasını eleştiri malzemesi yapacak kadar ileri giden bir muhalefetten şikayetçi. Bu milletin evlatlarının 15 Temmuz gecesi iyi niyetle, samimi olarak ihlasla ortaya koyduğu bir direnişi bile eleştirecek noktaya gelen muhalefetten şikayetçi bu millet" diye konuştu.

''GÖREVİMİZ ADALETİ TESİS ETMEKTİR''

Mevcut iktidarın başörtüsü sorununu ortadan kaldırdığını, imam hatip okullarını açtığını ve başörtülü kadınların artık yönetimde olduğunu hatırlatan Erbakan, bunların son derece önemli adımlar olduğunu ifade etti. Erbakan, “İmam hatiplere, Kur'an kurslarına, başörtülü milletvekillerine, bakanlara en çok biz seviniyoruz ama bu söylediğimiz perişan tablo ne olacak. Bizim işimiz, davamız Milli görüş olarak sadece inanç özgürlüğünü temin etmek değil. Sadece bireysel ibadetlerimizi rahatça yerine getirebilmek değildir. Bizim işimiz bunlarla birlikte asıl olarak yönetimde, paylaşımda adaleti tesis etmektir" diye konuştu.

(Haber7)