Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,918
  • 6,6428
  • 255.191
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. Yargıda olay yeri eğitimi

Yargıda olay yeri eğitimi

Yargıda olay yeri eğitimi

Hâkim ve savcı adayları için gerçekle bire bir örtüşen uygulamalı eğitim programı başlatıldı. 

Yelda GÖKDAĞ 

Sil baştan yapılandırılan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden kurulan Adalet Akademisi, savcı ve hakim adaylarının eğitimlerinde Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. 

Savcı ve hakim adayları, Akademi’nin yeni eğitim programı kapsamında gerçekle bire bir örtüşen uygulamalı bir sistemle kürsüye hazırlanacaklar. Adaylar başta “Crime Scene Investigation (CSI)” olarak bilinen “Olay Yeri İnceleme” olmak üzere, gelecekteki meslek hayatlarında karşılarına çıkacak adli vakalarda uygulayacakları işlemleri, Akademi’de yapacakları pratik eğitimlerle pekiştirecekler.  

FİLM SETİ GİBİ...

Yeni program çerçevesinde Adalet Akademisi Kampusu’nda gerçeği aratmayacak özel alanlar da oluşturuluyor. Savcı ve hakim adayları teorik eğitimde öğrendikleri konuları, film platosunu andıran alanlarda uygulayıp pratik yapacaklar. Kuruluş çalışması devam eden uygulama alanları arasında, farklı konularda olay yeri incelemesine imkan tanıyacak mekanlar, polis merkezi ve adliye büroları da hazır bulunuyor. 

Cinayet, intihar, gasp...

Savcı ve hakim adayları, terörden cinayete, intihardan gasp ve hırsızlığa varana kadar olaylara ilişkin adli işlemlerde izleyecekleri yolu, gerçeğe uygun senaryo ışığında uygulama alanında pratiğe dökecekler. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Turgut Alp, Diriliş Osman kadrosunda mı? Tarihi kaynaklar ne diyor?
Asena'ya baba şoku! Tam 1. 5 aydır...
Deniz Akkaya'nın sırrı ortaya çıktı
Babalık en çok onlara yakıştı
'Kendimi kanıtlamak için çok çalıştım'
<p style='box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: "Helvetica Neue", Hel

İkinci El Otomobilde Satışlar Patladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rus lider Putin’den Çinli mevkidaşı Xi Jinping’e sürpriz