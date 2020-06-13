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  3. Vefa ekipleri 15 milyon hizmeti yerine getirdi
13 Haziran 2020 Cumartesi 07:57 | Son Güncelleme:

Vefa ekipleri 15 milyon hizmeti yerine getirdi

Vefa ekipleri 15 milyon hizmeti yerine getirdi

Vefa Sosyal Destek grupları sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların her türlü ihtiyacına koştu. Destek grupları 15 milyon 431 bin hizmet talebini karşıladı.

OSMAN NURİ CERİT

Polis, jandarma, bekçi, öğretmen, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından ve gönüllülerden oluşan Vefa Sosyal Destek grupları; 112, 155, 156 gibi çağrı merkezlerine yapılan taleplere yanıt verdi. Vefa Sosyal Destek Grupları, kısıtlamalar kapsamında olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Bu kapsamda çağrı merkezlerine 8 milyon 348 bin çağrı geldi.

ÇARŞI-PAZAR DESTEĞİ

Vefa Sosyal Destek grubu görevlileri yaşlıların kapılarını çalarak onların ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı oldu. Pazar alışverişinden, ilaç ihtiyaçlarına kadar pek çok başlıkta kısıtlı vatandaşların güven ve rahatla evde kalmaları sağlandı.

3 MİLYON MAAŞ EVLERE

Vefa Sosyal Destek grupları, sosyal koruma kalkanı kapsamında yapılan maaş ödemelerini de vatandaşlara ulaştırdı. 3 milyon 124 bin 580 maaş ödemesi bu yöntemle gerçekleşti. 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı bulunanların ekonomik olarak sıkıntı çekmelerinin de önüne geçilmiş oldu.

MASKE VE KOLONYA

Vefa Sosyal Destek grupları bu süreçte ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 65 yaş üstü vatandaşlara gönderdiği maske ve kolonya paketlerini de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Bu paketlerin teslimi için 2 milyon 998 bin 65 yaş üstü vatandaşın kapısı çalındı.

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