Vefa ekipleri 15 milyon hizmeti yerine getirdi

OSMAN NURİ CERİT



Polis, jandarma, bekçi, öğretmen, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından ve gönüllülerden oluşan Vefa Sosyal Destek grupları; 112, 155, 156 gibi çağrı merkezlerine yapılan taleplere yanıt verdi. Vefa Sosyal Destek Grupları, kısıtlamalar kapsamında olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Bu kapsamda çağrı merkezlerine 8 milyon 348 bin çağrı geldi.

ÇARŞI-PAZAR DESTEĞİ



Vefa Sosyal Destek grubu görevlileri yaşlıların kapılarını çalarak onların ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı oldu. Pazar alışverişinden, ilaç ihtiyaçlarına kadar pek çok başlıkta kısıtlı vatandaşların güven ve rahatla evde kalmaları sağlandı.

3 MİLYON MAAŞ EVLERE



Vefa Sosyal Destek grupları, sosyal koruma kalkanı kapsamında yapılan maaş ödemelerini de vatandaşlara ulaştırdı. 3 milyon 124 bin 580 maaş ödemesi bu yöntemle gerçekleşti. 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı bulunanların ekonomik olarak sıkıntı çekmelerinin de önüne geçilmiş oldu.

MASKE VE KOLONYA



Vefa Sosyal Destek grupları bu süreçte ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 65 yaş üstü vatandaşlara gönderdiği maske ve kolonya paketlerini de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Bu paketlerin teslimi için 2 milyon 998 bin 65 yaş üstü vatandaşın kapısı çalındı.