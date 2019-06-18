'Valiye 'it' diyor, bu nasıl kucaklama?'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması" programına katıldı. CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmaması üzerine yaşanan olayı eleştiren Erdoğan, "Ordu'da bu milletin, devletin valisine ne diyor, 'it' diyor. Bu nasıl kucaklama ya? Benim milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez" diye konuştu. 1994'ten önce yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla anılan bir İstanbul olduğunu belirten Erdoğan, "Hamdolsun bugün geleceğine güvenle bakan bir İstanbul var" dedi.

Veri kopyalama FETÖ sanatı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki verilerin kopyalanmasıyla ilgili Erdoğan, şunları söyledi:

"Veri kopyalama diye bir olayın içerisine girdi. Madem seçildin bu işlerle neden uğraşıyorsun? Bu FETÖ sanatıdır. CHP'nin adayı ve onu parlatan lobiler 18 gün süreyle işgal ettikleri koltuğu, İstanbul'un 25 yıllık kazanımları yanında tüm geçmişiyle hesaplaşmanın aracı haline dönüştürmenin gayreti içine düşmüşlerdir. İstanbul'a yapılacak en büyük kötülük, Gezi olaylarında ve daha pek çok örneklerinde tezahürlerini gördüğümüz CHP faşizminin bu şehrin üzerine tekrar bir karabasan gibi çökmesi olacaktır. İstanbul'u 1994 öncesi karanlık günlerine tekrar geri döndüremeyiz. İstanbul'un anahtarını bu şehrin kıymetini bilecek, emin ve ehil olan Binali Bey kardeşimize teslim edeceğiz."

Davaya kırgınlık olamaz

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Kırgınlar var, kırgınlıklar var. Değerli kardeşlerim, kişinin kişiye kırgınlığı olabilir ama davaya kırgınlık asla olamaz. 23 Haziran, siyaset mühendislerinin parlatmaya çalıştığı küfürbazların sandığa gömüldüğü gün olacaktır."

Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni ziyaret eden Başkan Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tarih zalimleri unutmayacak

Erdoğan, Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin şunları söyledi: "İdam cezasına çarptırılan Mursi'nin mahkeme salonunda son nefesini vermesi adeta kendisine ve halkına yapılan zulmün sembolüdür. Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir, tarih şehadetine yol açan zalimleri asla unutmayacaktır.